Giovanna Civitillo in lacrime per Amadeus a La Vita in Diretta: “Sono orgogliosa di lui” La moglie di Amadeus non trattiene la commozione davanti all’elogio de La Vita in Diretta al successo di suo marito a Sanremo: “Se lo merita, per questo piango”.

A cura di Andrea Parrella

La settimana di Sanremo è appena trascorsa e il successo del Festival è stato debordante. Si è trattato di un trionfo della Rai, ma soprattutto di Amadeus, che può rivendicare la riuscita perfetta di un evento tornato ad essere rappresentativo del paese e della musica italiana in maniera definitiva. Il direttore artistico ne è principale artefice e, a posteriori, per lui non si fanno che spendere parole di elogio.

Anche a La Vita in Diretta, che ha dedicato ampio spazio alla kermesse anche nella puntata di lunedì 7 febbraio, ripercorrendo il Festival ed ospitando in collegamento Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che si è ritrovata a commentare una settimana di spettacolo in cui è stata attrice non protagonista, vista la sua presenza fissa in prima fila e il momento romantico a lei dedicato dal conduttore, immortalato dalle telecamere nel bacio in diretta dopo averle dato un mazzo di fiori.

Il ruolo del figlio Josè

Alberto Matano le chiede del figlio, Josè, seduto tutte le sere in prima fila e chiamato in causa da Fiorello, Jovanotti e Ferilli, che poi ha voluto fare una foto con lui durante la diretta di sabato. Il conduttore ha ricordato l'aneddoto raccontato da Fiorello, che ha spiegato come Amadeus abbia "usato" suo figlio per convincerlo a tornare al Festival: "È la verità, Ama ha istruito Josè a stalkerare le persone". Ma ha anche aggiunto: "È un bambino sereno, tranquillo, la vive come il fatto che il papà fa un lavoro come un altro. Gli piace sapere di poter incontrare certi artisti e cantanti, però diciamo che non si è montato la testa".

La commozione di Giovanna Civitillo

Quindi è andato in onda un servizio di elogio ad Amadeus, alla fine del quale Giovanna Civitillo si è emozionata, cedendo il passo alla commozione: "Sono orgogliosa di lui. Piango perché tutto questo se lo merita, è proprio bravo".