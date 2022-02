Giovanna Civitillo: “Viaggio alla stessa latitudine di Amadeus, non lo seguo e non lo scavalco” Giovanna Civitillo racconta il suo legame con Amadeus, rafforzatosi negli anni e diventato sempre più maturo: “Sono felice di essere la moglie di, anche se gli haters vorrebbero ferirmi”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo del cosiddetto AmadeusTer, con la 72esima edizione del Festival di Sanremo che ha conquistato il pubblico italiano registrando degli ascolti da record, anche Giovanna Civitillo può godere dell'ondata positiva che ha travolto suo marito e di cui va immensamente fiera. Intervistata da Novella 2000 la showgirl ha parlato del sentimento che la unisce, da quasi vent'anni, al conduttore di Sanremo e ha risposto a coloro che spesso usano la massima del "dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna" in modo a dir poco inappuntabile.

L'amore con Amadeus anche nelle difficoltà

"Non dietro, bensì accanto. Viaggio alla stessa latitudine del mio uomo, non lo seguo e non lo scavalco" ha dichiarato la ballerina napoletana, che ha dimostrato di essere un supporto costante e sempre presente per l'uomo che ha scelto come compagno di vita, un professionista oltre che una persona capace di trasmetterle insegnamenti importanti che hanno cambiato il modo di vivere tutto ciò che la circonda da una prospettiva diversa:

Sono felice di essere la moglie di. Con buona pace degli haters che imbrattano i miei profili social di insulti quali "raccomandata". Vorrebbero ferirmi, mi faccio sempre un sacco di risate, è stato mio marito a rendermi impermeabile alla cattiveria. Osservare il modo in cui si lascia alle spalle critiche, ostilità e giudizi superficiali, per me ha rappresentato una vera e propria scuola. Oggi sono una donna indistruttibile, la crudeltà mi si stratifica addosso.

Un rapporto, quello con Amadeus, che si è consolidato anche durante gli anni in cui la sua attività televisiva è stata radicalmente ridotta e dove era difficile immaginare un futuro sul piccolo schermo, come racconta la showgirl: "Per Amadeus non esiste un piano B, è nato per fare questo mestiere e non l'ho mai visto abbandonarsi allo sconforto. Anziché indebolirli, l'inoccupazione ha consolidato i nostri equilibri di coppia, abbiamo coltivato passioni, una carica di cui ancora oggi beneficiamo".

I progetti in tv

Al settimanale Giovanna Civitillo racconta di essere stata spesso fraintesa, perché magari commossa pensando al suo passato, alla passione per la danza attraverso la quale è arrivata al mondo dello spettacolo, ma a questo proposito chiarisce con fermezza: "I vecchi capitoli li ho archiviati a beneficio dei nuovi, più entusiasmanti, che includono la presenza di persone che prima non c'erano: mio marito e mio figlio. Come a dire che il meglio deve ancora venire". È un periodo florido, anche dal punto di vista lavorativo, dove è protagonista di alcuni show: "Tra la Vita in Diretta, Detto Fatto e Affari tuoi formato famiglia mi si vedrà spesso".