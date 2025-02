video suggerito

Giorgia eliminata da Amici 24, il commento in lacrime: "Mi stavo integrando ora, mi dispiace andare via" Giorgia è stata eliminata da Amici nella puntata di oggi, domenica 2 febbraio 2025. La ballerina ha perso la sfida contro Asia ed è stata costretta a lasciarle il suo posto: "Faccio fatica a integrarmi, i ragazzi ci stavano riuscendo. Mi dispiace andare via".

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici di Maria de Filippi in onda oggi, domenica 2 gennaio 2025, su Canale5, dopo la bella notizia per Nicolò che ha conquistato il pass per il Serale, ne è arrivata una spiacevole per Giorgia. La ballerina ha sfidato un'aspirante allieva di nome Asia ed ha perso: in lacrime è stata costretta a lasciarle il suo posto nella scuola.

L'eliminazione di Giorgia ad Amici: al suo posto entra Asia

Giorgia si è esibita al centro dello studio contro Asia De Figlio, ballerina di hip hop di 17 anni, nella puntata di Amici oggi. Il giudice esterno, Francesca Bernabini, ha deciso di premiare l'aspirante allieva ed eliminare la ballerina di Emanuel Lo: "Bella sfida. Due ballerine di hip hop. Giorgia sei molto precisa e giusta, Asia è più morbida e altrettanto precisa. Mi ha convinto meno la seconda parte di Giorgia, ho trovato monocromatica la tua esibizione. Hai un tipo di danza sempre spinto, forte, senza il giusto chiaroscuro. In Asia ho trovato un arcobaleno di colori. Per questo motivo entra Asia", le parole. La ballerina è scoppiata in lacrime e il suo insegnante l'ha invitata a non mollare:

Hai fatto una bella esperienza, ho visto delle cose in te e sai come le ho viste. Ho scelto te. Le hai le qualità, devi continuare a lavorare e puoi diventare un pezzetto importante in questo mondo. Lavora.

Le parole di Giorgia dopo l'eliminazione: "Ci tenevo tanto a stare qui"

Giorgia, tra le lacrime, ha ringraziato tutti e prima di salutare gli allievi, ha dichiarato: "Va bene lo stesso. Per quel poco che sono stata qui vorrei…ci tenevo tanto. Mi dispiace, volevo ringraziarvi tutti. È un bel posto, i ragazzi sono fantastici. Anche se faccio fatica a integrarmi, loro mi stavano tirando dentro". Singhiozzando ha poi lasciato lo studio e Maria De Filippi ha consegnato la maglia ad Asia.