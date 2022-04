Gianni Celeste canta Povero Gabbiano a I Soliti Ignoti, Amadeus: “Sei l’idolo dei teenagers” Il cantante napoletano autore del brano che negli ultimi mesi ha spopolato su tutti i social è stato in studio a I Soliti Ignoti su Rai 1 e, a grande richiesta del conduttore, si è esibito cantando per il pubblico.

A cura di Giulia Turco

Gianni Celeste è ospite di Amadeus nella puntata di Pasquetta de I Soliti Ignoti. Il cantante napoletano autore di ‘Povero Gabbiano‘, il brano che negli ultimi mesi ha spopolato su tutti i social è stato in studio a I Soliti Ignoti su Rai 1 e, a grande richiesta del conduttore, si è esibito cantando per il pubblico. "La canzone è ovunque, la conoscono tutti anche e soprattutto i ragazzi", osserva Amadeus che congeda il cantautore dicendo: "Ci vediamo presto". Su Twitter c'è già chi ipotizza che Celeste possa diventare protagonista della prossima stagione di programmi Rai.

L'origine di Povero Gabbiano

Il titolo originale del brano è Tu comme a mme di Gianni Celeste, ma tutti sui social lo conoscono semplicemente come ‘Povero Gabbiano, hai perduto la compagna’, il ritornello diventato un tormentone virale negli ultimi mesi. Tutto è partito da un video pubblicato su Tok Tok grazie al figlio dell’artista napoletano: “Io di social non ci capisco nulla, mi ha iscritto mio figlio, io non so neanche pubblicare”, ha fatto sapere in un’intervista a La repubblica. La canzone risale al 1988, “già allora ebbe successo, ma un successo diverso, nascosto, tra piazze e borgate. Ora mi chiamano tutti”.

Il brano diventato un tormentone

Fuori dal circuito dei trend virali da parte degli utenti, il brano ha iniziato a godere di una certa popolarità anche grazie al fatto che diversi artisti hanno iniziato a canticchiarla immortalandosi con video pubblicati sui social. Tra i primi ad innamorarsene, Gianni Morandi. “Oggi il piccolo Giangi, figlio di amici, mi ha fatto conoscere questa canzone e non smetto di canticchiarla”, aveva fatto sapere il cantante bolognese. Tra i commenti era spuntato quello di Massimo Ranieri che aveva reagito con un tripudio di cuori. A cantarla poi è arrivata Emma Marrone, Il Volo e anche i ragazzi del cast di Gomorra.