Gianni Morandi canta “Povero gabbiano” di Gianni Celeste: il video spopola sul web La canzone del neomelodico ha conquistato anche il cantante bolognese, che in un video pubblicato sui social si è esibito nella sua versione di Tu comme a mme.

A cura di Valerio Papadia

TikTok è forse il social network che, negli ultimi anni, forse complice anche il pubblico giovanissimo presente, ha saputo più di tutti sfornare tormentoni e meme. Ne è un esempio la canzone "Tu comme a mme" di Gianni Celeste, cantante neomelodico napoletano popolare solo dentro i confini regionali tra gli anni Novanta e i primi Duemila che, negli ultimi mesi, è diventata un vero e proprio tormentone a tutte le latitudini della Penisola. È soprattutto la frase "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" ad aver conquistato il web, anche gli insospettabili: è il caso di Gianni Morandi che, in un video pubblicato sui suoi profili Instagram e TikTok, si è cimentato in una sua personale interpretazione del brano neomelodico.

"Oggi il piccolo Giangi , figlio di amici, mi ha fatto conoscere questa canzone e non smetto di canticchiarla" scrive Gianni Morandi a corredo del video in cui canta Tu comme a mme e in particolar modo la frase che spopola su TikTok, inserendo nei tag anche l'autore della canzone, Gianni Celeste. Il video ha raccolto, su Instagram, decine di migliaia di like e tantissimi commenti, tra cui anche quello di Massimo Ranieri, che ha reagito con dei cuori all'esibizione di Morandi in napoletano. Anche il diretto interessato, Gianni Celeste, ha ricondiviso il video di Morandi su Facebook.

Gianni Celeste e l'improvviso successo di "Povero gabbiano"

Il primo a stupirsi dell'improvvisa popolarità di "Povero gabbiano" è stato proprio il suo autore, Gianni Celeste, oggi 57enne. Nel corso di una intervista a Repubblica, il cantante neomelodico napoletano ha dichiarato di dovere il successo sui social al figlio Filippo, che gli ha creato un profilo su TikTok e ha fatto così conoscere la sua musica, in particolare "Tu comme a mme", che adesso fa da colonna sonora a tantissimi video sulla piattaforma.