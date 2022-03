“Povero Gabbiano” conquista tutti: la cantano anche Salvatore Esposito e Il Volo Gianni Celeste e la sua canzone, “Tu comme a mme”, stanno conquistando proprio tutti: dopo Gianni Morandi, è il turno di Salvatore Esposito e dei tre cantanti de Il Volo.

A cura di Valerio Papadia

Il gabbiano sembrerebbe essere l'animale preferito, in Italia, in questo inizio 2022. Merito (o colpa, ai posteri l'ardua sentenza) di Gianni Celeste, catanese di nascita ma cantante neomelodico napoletano, interprete della canzone "Tu comme a mme" che ha nel suo ritornello "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" il nuovo tormentone social di questo inizio anno. Il brano infatti spopola come colonna sonora dei video, soprattutto su TikTok e sta conquistando proprio tutti, artisti e personaggi famosi inclusi, che si stanno lanciando personali interpretazioni della canzone. Dopo Emma Marrone e Gianni Morandi, che qualche giorno fa ha pubblicato un video sui social in cui cantava "Povero gabbiano", dichiarandosi rapito dalla canzone, ora è la volta di artisti di caratura internazionale: stiamo parlando dell'attore partenopeo Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano nella serie Gomorra, e dei tre ragazzi de Il Volo, il trio di cantanti lirici italiani famoso in tutto il mondo.

Salvatore Esposito e Il Volo a tavola cantano "Povero Gabbiano"

È stato l'attore napoletano, proprio su TikTok, sul suo profilo, a pubblicare il video in cui si cimenta nella sua personale interpretazione del brano di Gianni Celeste. Salvatore Esposito, seduto a tavola insieme a Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble (i tre, insieme, formano appunto Il Volo) intona con loro il ritornello del brano, quel "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" che, come detto, tanto spopola. Tra le risate generali dei presenti, è Ignazio a chiudere il video con una freddura: "Dal Volo al gabbiano, è un attimo".