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Grande Fratello Vip 2026

GF Vip, Dario Cassini: “Io fuori da qui ho dei figli, Antonella Elia è sola”, lo scontro in diretta

Si scontrano in diretta al Grande Fratello Vip Dario Cassini e Antonella Elia. Il primo ha accusato la seconda di avergli nascosto delle pillole importanti e, dopo la lite, si è prodotto in uno scivolone: “Io quando esco da qui ho una carriera, amici e dei figli. Lei è sola”.
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A cura di Stefania Rocco
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Martedì 24 marzo, il primo blocco della puntata del Grande Fratello Vip ha visto un acceso confronto tra Dario Cassini e Antonella Elia, nato a causa di una “pillola nascosta”. Cassini aveva accusato la coinquilina di avergli sottratto delle medicine necessarie per motivi di salute, mentre Antonella ha replicato sostenendo che lui stesse fingendo. La discussione è degenerata, fino allo scivolone di Dario: “Io se esco ho una carriera, degli amici e dei figli. Lei, se esce, è sola”. Le parole hanno scatenato la reazione indignata di Antonella: “Sono disgustata. Le sue pillole gliele avevo messe sulle scarpe. Lui le ha messe nel mio beauty per attribuirmi una colpa che non avevo. Una persona così nemmeno la considero. Io sono sola, ma rimarcarlo è di grande cattivo gusto”.

Dario Cassini chiede le immagini ma la produzione nega

Dario ha chiesto al Grande Fratello di mostrare le immagini del momento in cui le pillole sarebbero state nascoste, ma la conduttrice Ilary Blasi ha spiegato che non esistono registrazioni complete: “È vero che siete ripresi h24, ma la regia stacca sui momenti salienti. Siete in 16, è impossibile seguire ognuno di voi ogni singolo secondo. Ci sono solo due regie”. Cassini, irritato, ha insinuato che la produzione stia trattenendo le immagini per evitare di far terminare la discussione: “Posso dirti che il mio pensiero è che queste immagini ci siano, ma che non vengano mandate in onda”.

Selvaggia Lucarelli: “Battuta pessima di Cassini”

A commentare l’accaduto è stata Selvaggia Lucarelli che ha rimproverato entrambi: “Antonella Elia è permalosissima, quando le si dice mezza parola di troppo si arrabbia. Ma non mi è piaciuto nemmeno Dario quando ha detto che lui ha delle persone che lo aspettano e lei non ha nessuno. Il valore di ognuno non dipende da chi fa parte della nostra vita. Dipende da noi stessi, e tutti abbiamo una vita e una reputazione da difendere”.

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