GF, Alfonso racconta come ha conosciuto Federica: “Mi ha mentito sull’età, aveva solo dodici anni”

A cura di Ilaria Costabile

Tra i nuovi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello ci sono Alfonso D'Apice e Federica Petagna, già protagonisti di Temptation Island. I due sono stati insieme otto anni, prima di prendere parte al reality dei sentimenti che, però, hanno lasciato separati. In questa convivenza forzata sotto lo stesso tetto i due si stanno riavvicinando, anche se aleggiano ancora dei dubbi sul loro rapporto, e il ragazzo ha spiegato ai suoi coinquilini come si sono conosciuti, sottolineando un aspetto anche piuttosto esilarante dei primi mesi della loro frequentazione.

Federica ha mentito ad Alfonso sulla sua età

Come hanno raccontato nella clip di presentazione, Federica ha 20 anni, mentre Alfonso 23, tre anni di differenza che però quando si sono incontrati per la prima volta avevano un peso diverso. Lo racconta proprio D'Apice, ricordando i primi momenti in cui ha iniziato a chiacchierare con la ragazza che sarebbe diventata la sua fidanzata:

Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena fatto dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto.

Federica Petagna e l'esame di terza media

Insomma, Federica pur di conoscerlo ha mentito sulla sua età, ma il modo in cui Alfonso ha scoperto quanti anni avesse è stato a dir poco esilarante. Il ragazzo per testare che lei stesse dicendo la verità, le ha chiesto cosa avesse portato all'esame di licenza media e la risposta di Federica è stata piuttosto eloquente:

Quando mi ha detto la verità? Mi pare dopo tre mesi e mezzo, era più o meno settembre. No aspe ma devo raccontare questa storia assurda. Noi ci scrivevamo molto e facevamo tante telefonate, stavamo sempre al telefono. A me iniziarono a venire un po’ di dubbi su questa cosa dell’età. Quindi un giorno le ho voluto fare una domanda e le ho chiesto ‘senti, ma tu all’esame di terza media cosa hai portato?’. Ma lei ancora non l’aveva fatto, era in seconda media. Lei mi ha risposto: ‘Ho portato la terza guerra mondiale’. E poi dopo ha ammesso che aveva dodici anni. Però all’inizio ha cercato di fingere di essere mia coetanea