La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti non si ferma: arriva la Seconda Chance della Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna dedica una puntata speciale ai concorrenti sconfitti per pochi euro o una lettera sbagliata. Gerry Scotti realizza il suo desiderio, ma la scelta solleva dubbi sul format.
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine
La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti ha annunciato ieri sera in chiusura di puntata una novità che cambierà, almeno per una sera, le regole del suo game show. La Ruota della Fortuna aprirà le porte a chi ha già giocato e perso, offrendo una "seconda chance" a concorrenti che si sono visti sfuggire la vittoria per dettagli minimi: poche centinaia di euro di differenza o una singola lettera sbagliata nel tabellone finale.

L'annuncio di Scotti: "Le cose a furia di dirle avvengono"

"Tu mi senti dire in trasmissione, da un po' di tempo, che mi piacerebbe dare una seconda chance a tutti coloro che hanno perso per 100 euro, oppure se hanno sbagliato una lettera: una ‘i' al posto di una ‘o'. Ed è successo…", ha spiegato Scotti rivolgendosi a Samira Lui durante l'annuncio.

La puntata speciale, intitolata La Ruota della Fortuna – La Seconda Chance, andrà in onda questa sera in access prime time, prima di Io Canto Family e La Notte nel Cuore, e vedrà il ritorno in studio di "questi amici che hanno perso per un pizzico".

Fortuna nuova campionessa di La ruota della fortuna, segue il consiglio del figlio e vince: il finale in lacrime

Una scelta che solleva interrogativi sul format

L'iniziativa ovviamente fa parte del novero di tutte quelle attività spin-off che puntano a massimizzare la presenza del fortunato programma nella fascia dell'access prime time. Il pericolo è quello di rischiare di snaturare uno degli elementi fondamentali del game show. Il meccanismo de La Ruota della Fortuna si basa proprio sulla capacità di gestire la pressione del momento, sull'equilibrio tra abilità e casualità che determina chi diventa campione e chi torna a casa a mani vuote.

Ora bisognerà capire se questa puntata speciale rimarrà un episodio isolato o se rappresenti l'inizio di una nuova tendenza. Per ora, gli spettatori scopriranno questa sera se la "seconda chance" riuscirà a mantenere intatta la tensione che ha reso La Ruota della Fortuna uno dei programmi più seguiti dell'access prime time, o se l'assenza di rischio finirà per appiattire l'esperienza di gioco. E soprattutto per spremere il format.

