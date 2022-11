Gerry Scotti critica Mediaset su Caduta Libera in replica durante i mondiali: “Prima era diverso” Il conduttore ha fatto notare la scelta conservativa dell’azienda, che durante i mondiali manderà in onda le repliche del programma: “C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz. Potevano farlo anche quest’anno e invece…”

A cura di Andrea Parrella

Gerry Scotti è senza dubbio uno dei volti più presenti a Mediaset e dei nomi a cui il pubblico è più affezionato. Il conduttore 66enne, da veterano, non risparmia però l'azienda di critiche quando sente di doverlo fare, persino in video. È successo nella puntata di Caduta Libera andata in onda l'8 novembre, con Scotti che non ha nascosto un pizzico di risentimento per la strategia dell'azienda di tirarsi fuori dalla partita dei mondiali di calcio in Qatar (in esclusiva sulla Rai dal 20 novembre), scegliendo un piano conservativo e votato al risparmio, almeno per quel che riguarda il pomeriggio di Canale 5.

La frecciatina di Gerry Scotti a Mediaset

La rete ammiraglia continuerà infatti a trasmettere Caduta Libera, ma in replica, conservando per la primavera del 2023 le puntate inedite. Cosa che Scotti ha fatto notare evidenziando una differenza sostanziale rispetto al passato, quando c'era un approccio più corsaro: "C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo (…) Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno… Una Casa nella Prateria“.

Fino a dicembre, infatti, Canale 5 trasmetterà puntate di Caduta Libera già andate in onda, prima che il programma si dia il consueto cambio con Avanti un altro a inizio 2023. Le puntate inedite di Caduta Libera andranno in onda solo nella primavera del 2023. Una dinamica non troppo dissimile da quella che si verificò proprio con Avanti un altro durante la prima ondata di Covid, quando Canale 5 preferì riproporre le puntate già andate in onda del programma, anziché proporre quelle inedite e già a disposizione. Scelta che al tempo portò a una reazione stizzita dello stesso Bonolis.

Leggi anche Claudio Baglioni contro Striscia la Notizia: anche Gerry Scotti indagato per diffamazione

La programmazione Mediaset durante i mondiali in Qatar

L'evento dei mondiali in pieno autunno, durante un periodo di garanzia per quel che riguarda il mercato pubblicitario, è una novità assoluta anche per la Tv alla quale Mediaset, come tutte le altre emittenti che non hanno acquisito i diritti per i mondiali di calcio, dovranno far fronte. Al netto di scelte a risparmio come quella di Caduta Libera, le reti del Biscione manterranno l'intero impianto del daytime e prime-time durante i mondiali in Qatar, con alcuni debutti tra cui quello di Zelig, che torna in prima serata dal 10 novembre e le miniserie in prima Tv Passaporto per la libertà e Con l'aiuto del cielo.