Gerry Scotti a La Ruota Della Fortuna rimprovera la concorrente dopo la gaffe: "Non ci posso credere" La concorrente Sara a La Ruota Della Fortuna ha sostenuto che "Il Windsor è un bavoso nodo alla cravatta", immediata è stata la reazione di Gerry Scotti: "No, ma di che parliamo? Magari ci guardano dall'Inghilterra, non ci posso credere".

A cura di Gaia Martino

La concorrente Sara a La Ruota Della Fortuna, nella puntata di ieri, mercoledì 20 novembre, doveva indovinare la frase "Il Windsor è un famoso nodo alla cravatta", ma sul finale è caduta in un errore che ha sorpreso e fatto sorridere tutti. Dopo aver citato tutte le consonanti e le vocali che formavano la frase, nella risposta definitiva ha sostituito "famoso" con "bavoso": immediata è stata la reazione di Gerry Scotti. "Magari ci guardano dall'Inghilterra, non ci posso credere", le parole del conduttore.

L'errore di Sara e la reazione di Gerry Scotti

Sara a La Ruota Della Fortuna ci ha messo un bel po' ad indovinare una frase ormai quasi completamente composta sul tabellone del programma. "Che facciamo? Alle 8 ho il telegiornale" ha scherzato Gerry Scotti. Ma la giovane ha continuato a girare la ruota nella speranza di comporre una parola ancora incompleta. "Il pubblico è zitto perché c'è scritto" ha continuato il conduttore nella speranza che a Sara venisse un'illuminazione. La concorrente ha allora provato a indovinare, fallendo. "Il Windsor è un bavoso nodo alla cravatta" ha dichiarato lasciando tutti di stucco. Il fidanzato, presente nel pubblico, si è messo le mani tra i capelli. Gerry Scotti è così intervenuto: "No, ma che il Windsor è un bavoso? Ma di che stiamo parlando? Scusi, magari ci guardano dall'Inghilterra. Windsor è un bavoso? Non ci posso credere". Ci ha così pensato Valeria a fornire la risposta esatta. "È stata l'emozione" ha commentato Sara visibilmente imbarazzata. Dopo la pubblicità, il conduttore è tornato sull'errore di Sara raccontando: "Ci siamo fatti sane risate durante la pubblicità, scusami Sara, ti abbiamo preso in giro sul bavoso. Può capitare. Il tuo fidanzato si è messo le mani nei capelli, ma poi ha sorriso anche lui. Avevi in mano la gara, ma non l'hai persa".