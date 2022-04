“Gemma Galgani lascia Uomini e Donne”, l’indiscrezione e chi prenderà il suo posto Il tempo della 72enne è agli sgoccioli e la sostituta sarebbe già pronta: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni.

È una notizia che fa il giro di tanto in tanto, ma questa volta il clamore con cui si è presentata sembra di quelli che troveranno una conferma anche dietro l'angolo. Parliamo di Gemma Galgani e della possibilità che possa presto lasciare il popolare dating show che l'ha lanciata: Uomini e Donne. Questa volta è Nuovo Tv che ha lanciato l'indiscrezione, citando persone molto vicine al programma di Mediaset. Il tempo della ormai 72enne è agli sgoccioli e la sostituta sarebbe già pronta: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni, tra scenari di cambi, di addii e di sostituzioni.

L'indiscrezione

La fine dell'egemonia di Gemma Galgani all'interno del programma di Maria De Filippi arriverebbe a una fine certa secondo Nuovo Tv. Questo è quanto riportato sul settimanale cartaceo, citando le parole della sua fonte che rivela apertamente chi prenderà il posto di Gemma Galgani nella narrazione del trono Over di Uomini e Donne:

Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre.

Ida Platano prenderà il posto di Gemma Galgani

Secondo quanto riportato da Nuovo Tv sarà Ida Platano, la nuova Gemma Galgani. Dovrebbe essere lei la nuova dama che ruberà il posto a Gemma Galgani. Dopo essere rientrata a Uomini e Donne, la parrucchiera di Brescia sta scalando rapidamente tutte le posizioni di gradimento. Soprattutto: è diventata la nuova nemica di Tina Cipollari. Questo è un tassello chiave che potrebbe quindi dare maggiore spazio proprio a Ida Platano (corteggiata da Ilie). La mossa sarebbe quindi questa per togliere di mezzo l'attuale regina del trono Over, che da ormai dieci anni è al vertice e che in questi ultimi tempi si trascina a fatica nel racconto day by day del programma del pomeriggio di Canale 5.