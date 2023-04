Gemma Galgani infuriata con Paola Ruocco, le urla faccia a faccia: “Ti strappo tutti i capelli” Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Paola Ruocco e Gemma Galgani. Nello studio di Maria de Filippi un commento di Paola ha fatto sbottare Gemma: “Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere altrimenti ti strappo tutti i capelli”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la lite tra Tina Cipollari e il Cavaliere Elio, la discussione è nata tra Gemma Galgani e Paola Ruocco. I toni si sono accesi al punto che la Galgani si è alzata dalla sedia per raggiungere la Dama seduta nel parterre: "Scusa, puoi ripetere cosa hai detto? Non ti permettere mai più altrimenti ti strappo tutti i capelli".

Lo scontro tra Gemma Galgani e Paola Ruocco

Lo scontro tra Gemma Galgani e Paola Ruocco è nato dopo la vicenda che ha visto protagonista la serata tra Paola e Elio, ex Cavaliere di Gemma. "Lo sai qual è la differenza tra me e te? Lui vorrebbe una donna come me fisicamente, ma affamata come te che ti butti addosso", le parole di Paola in puntata che hanno provocato e fatto sbottare Gemma Galgani. La Dama si è alzata per un faccia a faccia con la collega: "Puoi ripetere cosa hai detto? Chi è il soggetto? Affamata a chi che quando sei uscita con Alessandro ci sei andata a letto e ti hanno sentito fino a Tivoli? Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere perché ti strappo tutti i capelli, uno ad uno. Affamata a me?".

Paola Ruocco ha ribattuto sostenendo di non aver detto nulla di grave, "Io non sto zitta, io parlo. Ma quanto rosichi ancora per la cosa di Alessandro? Io dico quello che vedo". "Sei falsa, sei stratega, sei bugiarda. Questo sei. Io sono fatta così perché sono una persona vera, tu invece fai le sceneggiate" ha continuato la Galgani.

Leggi anche Chi è Nicole Santinelli, la nuova tronista di Uomini e Donne 2023

"Vergognati come donna"

"Gemma, ti stai abbassando al suo livello. Quello che ha detto è di una piccolezza unica. Chiedi scusa a Gemma, è assurdo che una donna dica una cosa così a un'altra donna", le parole di Armando Incarnato contro Paola Ruocco. "Vergognati come donna", il commento di Gemma Galgani. "La classe e l'eleganza di Gemma, Paola se le può solo sognare. Hai detto che sei bella esteticamente, mentre una donna di 73 anni è affamata. Sei bella ma sei vuota dentro, sei piena di cattiveria" ha concluso Gianni Sperti.