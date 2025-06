video suggerito

Gaffe della regia durante Virtus-Milano: pensano di inquadrare Kimi Antonelli ma è il giocatore Alessandro Luini Durante la partita Virtus-Milano, la regia di Eurosport e Dazn ha commesso una gaffe: al posto del pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, al pubblico è stato mostrato per tutto il tempo un ragazzo di nome Alessandro Luini, 28 anni, giocatore di basket amatoriale.

A cura di Elisabetta Murina

Gaffe in tv per le telecamere di Eurosport e Dazn. Durante la partita di basket Virtus-Milano, la regia ha chiesto di inquadrare Kimi Antonelli, pilota di Formula 1 presente tra gli spalti, ma agli spettatori è stata mostrata la persona sbagliata. A far notare l'errore è stata la pagina social La Giornata Tipo. Ecco chi è il 28enne erroneamente scambiato per Antonelli.

"C'è Kimi Antonelli a vedere la virtus", la gaffe della regia

Durante la partita Virtus-Milano, la regia di Eurosport e Dazn ha commesso una gaffe. Al posto del pilota di Formula1 Kimi Antonelli, al pubblico è stato mostrato per tutto il tempo un ragazzo di nome Alessandro Luini, 28 anni, giocatore di basket amatoriale. Tra loro nessun punto di contatto, se non un taglio di capelli piuttosto simile. Il ragazzo è anche 20 centimetri più alto del pilota. A notare l'errore è stata per prima la pagina social La Giornata Tipo, raccontando come il ragazzo sia stato ‘seguito in ogni suo movimento' per via di questa somiglianza, secondo alcuni non così evidente.

Chi è il 28enne scambiato per Kimi Antonelli

A essere inquadrato è stato in realtà Alessandro Luini, 28 anni, giocatore della Campetto Basket Ancona, Divisione Regionale 1 nelle Marche. Il ragazzo si trovava ad assistere al playoff all'arena di Bologna, ma in realtà non ha alcun legame con il pilota di Formula 1. L'aspetto divertente, come ha sottolineato la pagina La Giornata Tipo, è che Kimi Antonelli era davvero presente tra gli spalti ma non è stato mai preso in considerazione. Alessandro Luini era a guardare la partita perché amico di Alessandro pajola, playmaker della Virtus Bologna e della nazionale Italiana. In più è compagno di squadra del meno famoso fratello maggiore Lorenzo, a sua volta lui giocatore della Campetto Ancona.