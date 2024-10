Gabriele Baio lascia Amici 24 dopo una settimana, la decisione: “Non ce la faccio, scusate”

video suggerito

Gabriele Baio ha lasciato Amici 24. Dopo una settimana di difficoltà e dubbi, il ballerino ha preso la decisione di abbandonare definitivamente talent. "Non ce la faccio", ha detto in lacrime ai compagni.

La decisione di lasciare Amici

Dopo aver ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano ed essersi fatto male a un piede, il ballerino Gabriele è entrato inc risi. Così, ha deciso di confrontarsi con la sua insegnante Deborah Lettieri, che ha cercato di spronarlo: “Io credo in te, altrimenti non ti avrei scelto. Secondo me ora hai solo tanta paura, ma va bene, vivila, mettila nella tua danza“. A nulla però sono serviti gli incoraggiamenti dell'insegnanti e, dopo aver parlato al telefono con la mamma, il ballerino ha deciso di lasciare Amici 24. Ai compagni ha detto: "Sono stato finora a parlare con mia mamma e non ce la faccio, credo che andrò via, troppe cose e non ce la faccio. Lo so che siamo all’inizio, scusate“.

Cosa è successo durante la settimana a Gabriele

Come si è visto negli appuntamenti settimanali, il ballerino è entrato in crisi dopo aver ricevuto un compito da parte della maestra Alessandra Celentano, intenzionata a metterlo alla prova in uno stile diverso dal suo. Inizialmente, Gabriele pensava di poter affrontare la sfida, pur sentendosi già preso di mira dalla professoressa. Parlando con alcuni compagni, in particolare con Sienna, era stato definito il "nuovo Nicholas". Il riferimento è a Nicholas Borgognoni, allievo della scorsa edizione, che si è più volte scontrato con la maestra.

Con il passare della settimana, poi, Gabriele si è fatto male a un piede e ha mandato una giustificazione per saltare alcune lezioni. Venuta a conoscenza della cosa, la sua insegnante Deborah Lettieri lo ha convocato. "Non è un atteggiamento giusto, vieni in sala anche con le stampelle. Lavori tutto il resto, ti faccio l'elenco delle cose che puoi fare, non importa che hai male a un piede, ci si fa male ogni giorno. L maglia devi meritarla ogni giorno, altrimenti faccio presto a togliertela", gli ha spiegato l'insegnante. Il ballerino si è scusato, sottolineando che non sarebbe più successo.