Francesco Mariottini torna ad Amici, De Filippi: “La maestra Celentano ti guarda con gli occhi a cuore”

Francesco Mariottini, ex allievo di Alessandra Celentano, è il giudice di ballo di Amici. Il ballerino esprime i suoi giudizi e la sua ex maestra lo guarda incantata come fa notare Maria De Filippi.

Nella puntata di domenica 16 novembre di Amici è stato chiamato come giudice di ballo Francesco Mariottini, ex concorrente del talent show di Canale 5, nonché ex allievo di Alessandra Celentano. Ed è proprio sulla reazione della maestra che si sofferma Maria De Filippi, che prendendola un po' in giro evidenzia come pende dalle sua labbra.

La battuta di Maria De Filippi

L'esibizione che Mariottini commenta è quella di Emiliano, allievo della maestra Celetano, che ha ballato accanto a Francesco, concorrente dello scorso anno e ora ballerino professionista dello show. Il passo a due piace al giudice che, però, non esita a dare qualche consiglio:

Allora Emiliano bravissimo, non era facile, soprattutto accanto a Francesco che è un ballerino bravissimo, quindi sei stato completamente all'altezza della situazione. Posso solo dirti di stare attento ai passaggi intermedi, non concentrarti solo sull'esibizione.

Maria De Filppi, però, improvvisamente interviene: "Francesco, scusami se ti interrompo, la tua ex maestra approva ogni tua parola" e lui prontamente: "E mi fa piacere, vengo da quella linea lì". La conduttrice continua: "È con gli occhi a cuore che ti guarda, e non succede mai, anche con qualche giudice di ballo spesso storce, anche quando lo stavi correggendo, nonostante sia un suo allievo, la guardavo e lei annuiva". Celentano prontamente risponde: "Come sai io sono obiettiva, quindi certo, anche se è un mio allievo" e De Filippi un po' sarcastica: "È sempre uguale". Mariottini conclude lo scambio elogiando la maestra: "Ed è giusto che sia così, professionista 18 anni fa, professionista oggi".

L'episodio con Gianni Sperti e Francesco Mariottini

Sui social impazza il momento, ricordando l'edizione in cui Francesco Mariottini è stato concorrente, quella in cui vinse Marco Carta la sezione di canto. Ma uno degli episodi che senza dubbio ricordano gli appassionati del talent è il momento in cui durante una coreografia, Gianni Sperti cadde da una presa. Un attimo che è rimasto negli annali del programma.