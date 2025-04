Francesca spiazza Gianmarco a Uomini e Donne: “Una parte di me crede che tu sia uno str**zo, mi sento inadeguata”

video suggerito

Nella puntata del 4 aprile di Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri ancora una volta al centro del dating show. Il romano prosegue il suo percorso con Cristina Ferrara e Francesca Polizzi e, con quest'ultima, c'è stato uno scontro acceso in studio. Ecco cosa è successo.

L'esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Dopo la scorsa puntata, in cui Cristina Ferrara aveva lasciato lo studio, Gianmarco Steri l'ha raggiunta in camerino. La napoletana gli ha spiegato nuovamente di essere rimasta male a causa del suo comportamento dopo il loro bacio. In studio, il tronista le ha spiegato il suo punto di vista: "Io posso anche pensare che ti interesso, ma poi c'è altro? La curiosità tu non la hai, pensi a non fare figuracce, a fare la superdonna, io qui dentro sto cercando di conoscervi". Dal canto suo, Cristina ha ribattuto: "Se non sento trasporto, io mi allontano".

Il confronto con Francesco Polizzi

Dopo il loro confronto, è intervenuta anche Francesca Polizzi e tra loro è iniziato un litigio acceso: "Io mi sento inadeguata a stare qua dentro, mi sento un po' divisa. Una parte di me ti comprenderebbe, tu sei in una situazione difficile, hai tante situazioni da gestire, però la Francesca che sta seduta qui, che è corteggiatrice, ti reputa uno str**zo". Il tronista ha apprezzato la sua presa di posizione: "Tu avevi sbroccato perché non ti ho portato in esterna dopo un bacio, lì non avevo visto verità, adesso l'ho vista, invece di dirmi Gianmarco sei uno stronzo, prima mi hai difeso e poi mi hai detto che non ti rodeva".