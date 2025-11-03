Francesca Fialdini scherza sul feticismo di Rosa Chemical: “Scusa il piede, so che tu hai un debole però”

Francesca Fialdini, seduta su una poltrona con la gamba distesa a causa di un infortunio al piede, ha scherzato sul feticismo del suo ospite Rosa Chemical. “Scusa il piede, so però che hai un debole”, ha detto la conduttrice di Da Noi.. A Ruota Libera. Ecco come ha reagito il ballerino, che non ha mai nascosto la sua “passione” per i piedi.

Durante la puntata del 2 novembre di Da Noi… a Ruota Libera, la conduttrice ha avuto come ospite Rosa Chemical e la sua insegnante Erica Martinelli. La conduttrice, a sua volta concorrente di Ballando con le Stelle, si è infortunata al piede nel corso dell'ultima diretta e per questo conduce il programma seduta su una poltrona. "Questa volta posso fare la regina sul trono", ha scherzato. Una volta che la coppia è entrata in studio, con la gamba distesa su un cuscino per non peggiorare l'infortunio, Fialdini ha scherzato con Chemical: "Scusate il piede, so che tu hai un debole però". Il ballerino ha subito riso alla battuta.

A Ballando con le Stelle Rosa Chemical non ha mai nascosto il suo feticismo, tanto che durante le prove delle scorse settimane ha più volte chiesto alla sua partner di poterle annusare i piedi. Il ballerino ha spiegato poi come è nata questa sua forma di ossessione: "Questa passione per i piedi arriva dal feticismo che è una diramazione dell'ambito sessuale in cui una persone sceglie una parte del corpo che gli piace molto, io ho scelto i piedi. E in particolare i piedi della mia ballerina". Inizialmente Erica Martinelli era restia nell'assecondare questa passione, tanto da vietargli di rispondere, poi ha cambiato idea: "Ha iniziato a dirmi ‘se fai il bravo te li do per 30 secondi' e io me li infilo nel naso. Questa è diventata la nostra merce di scambio, soprattutto sudati mi piacciono". Anche durante una delle loro ultime coreografie, in diretta sulla pista da ballo, Chemical ha annusato le scade da danza della ballerina.