Forum chiude la stagione con un successo di ascolti tv: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno Venerdì 30 maggio Forum e Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli hanno chiuso i battenti per questa stagione televisiva e hanno dato il loro arrivederci a settembre. Cosa andrà in onda al posto di Forum da lunedì 2 giugno? Semplice, sempre Forum. O meglio, la rete manderà in onda i casi più interessanti e dibattuti per quello che si prefigura essere un contenitore del 'meglio di'.

A cura di Redazione Spettacolo

Venerdì 30 maggio Forum e Lo Sportello di Forum con Barbara Palombelli hanno chiuso i battenti per questa stagione televisiva e hanno dato il loro arrivederci a settembre. Punto cardine della programmazione del day time di Canale 5 e Retequattro, arrivata alla sua quarantesima edizione, ha totalizzato una media del 19% di share e 1.350.000 telespettatori sull'ammiraglia e una media del 6.4% di share e 721.000 telespettatori per lo sportello di Rete 4.

Barbara Palombelli: "Siamo liberi di parlare di tutto ma con rispetto"

Non solo le cause di Forum, ma anche uno spazio per affrontare tematiche di grande attualità, dalla disabilità ai diritti civili, dall’immigrazione alla povertà, con la partecipazione di giornalisti, scrittori e importanti politici chiamati a commentare le sentenze dei giudici. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha voluto commentare così la chiusura di un'altra stagione e la direzione congiunta verso un'altra edizione: "Stagione dopo stagione, Forum si conferma un punto di riferimento imprescindibile nel racconto della realtà. Un appuntamento quotidiano fatto di storie d’attualità che toccano la vita di tutti. Un grazie sincero a Barbara Palombelli e a tutta la squadra autorale e produttiva per il loro fondamentale contributo alla forza e al valore di questo straordinario tribunale televisivo".

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni del 2014, fu la stessa Palombelli a spiegare quale fosse, a suo parere, il segreto di questo successo così longevo: "L’assoluta libertà con cui trattiamo temi e argomenti. Impongo a tutti, da sempre, di evitare parolacce e linguaggi volgari, ritengo che si possa dire tutto senza mancare di rispetto a nessuno".

Cosa andrà in onda al posto di Forum dal 2 giugno

Cosa andrà in onda al posto di Forum da lunedì 2 giugno? Semplice, sempre Forum. O meglio, la rete manderà in onda i casi più interessanti e dibattuti per quello che si prefigura essere un contenitore del ‘meglio di' che continuerà a tenere compagnia ai telespettatori nella fascia mattutina, sempre dalle ore 11.00.