Filippo Bisciglia: “Mi stavo sentendo male”, il cugino Lorenzo in clinica psichiatrica a Scherzi a Parte

Scherzi a Parte sceglie Filippo Bisciglia per un particolare falò di confronto e ha chiesto la complicità del cugino Lorenzo, con il quale il noto conduttore di Temptation Island ha un rapporto fraterno. Durante una partita di tennis, ha finto un malore in campo e ha inscenato un'amnesia temporanea in una clinica psichiatrica. Bisciglia è andato nel panico: "Me stavo a sentì male, che ansia!", ha commentato con Max Giusti in studio.

I cugini avevano organizzato una partita di tennis come loro solito ma l'epilogo della giornata non è stato dei migliori. Lorenzo, cugino di Filippo Bisciglia, si è accasciato in mezzo al campo e ha inscenato un malore improvviso. Inutile l'intervento dei presenti, il ragazzo viene trasportato subito verso un ospedale. Più precisamente, la casa di cura Villa Sandra, dove il set si è spostato nel reparto psichiatria.

Filippo Bisciglia soccorre il cugino Lorenzo dopo il malore

Bisciglia arriva lì con i parenti, la dottoressa attrice gli spiega che Lorenzo non ricorda più bene chi è. Nella vita è un tecnico per caldaie e sistemi di condominio, ma in quel momento l'unica evidenza nella sua mente era associata alla professione di cantante. Steso nel letto, con la faccia smarrita, ha spaventato a morte il cugino Filippo farfugliando cose sulla sua vita che non avevano alcun riscontro con la realtà. "Andiamo in tour", gli dice, cantando a squarciagola la canzone Cinque giorni di Michele Zarrillo e sbagliando però almeno metà del testo.

Il conduttore di Temptation Island è impietrito, lotta con la memoria persa del cugino e il vicino di letto, che urla "Ada!" in continuazione, invocando sua moglie. Intanto la camera accanto protesta, un paziente dal carattere piuttosto fumantino minaccia la rissa per via dei continui schiamazzi. Nel finale, Bisciglia crolla e manda tutti a quel paese, quando il nome del programma viene fatto detonare nella stanza. Qui lo scherzo integrale.