Federico Fashion Style si autocandida al GfVip: “Sono pronto a mostrare chi sono davvero”

Federico Fashion Style si propone per il Grande Fratello: “Oggi lo farei”. L’hair stylist rivela cosa porterebbe nella Casa e perché sarebbe un concorrente ideale per l’edizione condotta da Ilary Blasi.

Mentre Mediaset lavora al cast della nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà Ilary Blasi al timone dopo lo stop per Alfonso Signorini, arriva l'autocandidatura di Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. L'hair stylist delle star ha utilizzato le pagine del settimanale Nuovo Tv per lanciare la sua proposta al reality di Canale 5.

Da no a sì: il cambio di rotta di Federico

"In passato mi hanno proposto di entrare nella Casa, ma mia figlia era piccola e ho preso tempo", ha spiegato Federico, riferendosi ai corteggiamenti ricevuti nelle stagioni precedenti. La paternità era stata il principale ostacolo alla sua partecipazione, ma ora la situazione è cambiata: "Oggi proverei l'esperienza, lei mi guarderebbe da casa e quindi lo farei".

Il momento sembra quello giusto. La produzione sta costruendo un'edizione che si preannuncia diversa dalle precedenti, con una durata di sei settimane e ritmi narrativi rinnovati. Federico non nasconde il suo entusiasmo: "Dicono che sarà un'edizione sfavillante e io adoro lustrini e paillettes".

Le carte vincenti dell'hair stylist

Federico ha le idee chiare su cosa potrebbe offrire al programma. "Quali sarebbero le mie carte vincenti per questa avventura? Potrei parlare del mio coming out", ha dichiarato, accennando a un aspetto della sua vita che non ha mai raccontato fino in fondo davanti alle telecamere.

Ma l'hair stylist va oltre l'immagine patinata che il pubblico conosce: "Sono pronto a far vedere il vero me, ma potrei anche raccontare che dietro alla mia immagine glamour e sopra le righe, c'è un padre che fa di tutto per sua figlia". Una strategia che punta sulla dualità tra personaggio pubblico e dimensione privata, tra glitter e quotidianità.

Una candidatura spontanea nel caos del casting

L'autocandidatura di Federico arriva in un momento particolare per il Grande Fratello. Dopo settimane di incertezze legate al caso Signorini e ai contenuti emersi su Falsissimo, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare il via libera al programma con Ilary Blasi alla conduzione. La partenza è fissata per metà marzo, il che significa che i tempi per completare il cast sono ristretti.

Secondo indiscrezioni riportate da Davide Maggio, Alfonso Signorini aveva già sottoposto a Mediaset un elenco di ventitré concorrenti prima del suo addio. Tra questi, solo tre nomi avrebbero concrete possibilità di essere confermati: Raimondo Todaro, Antonella Elia e Walter Zenga. Ma resta da capire se la produzione recupererà elementi del casting precedente o procederà con scelte completamente nuove.