Federico Chimirri da Uomini e Donne a Masterchef, passando per il flirt con Silvia Provvedi Aspirante cuoco a Masterchef, il dj 31enne non è un volto nuovo alla tv. Dal gossip alla cucina, Chimirri ha iniziato come corteggiatore a Uomini e donne e nel suo “curriculum” c’è anche un flirt con Silvia Provvedi.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federico Chimirri è uno degli aspiranti chef di Masterchef 2021. Ai giudici prepara un piatto gli ricorda la nonna e le sue origini argentine e spiega di partecipare al programma per il padre, ristoratore che dal Sudamerica è arrivato a Formentera. Locatelli è rimasto colpito dal fatto che Federico abbia continuato a cucinare nonostante la forte emozione e, nonostante i difetti, il suo piatto ha convinto anche Barbieri e Cannavacciuolo. L'aspirante chef prosegue il suo percorso a Masterchef con 3 sì.

Chi è Federico Chimirri

Per il pubblico di Masterchef potrebbe essere apparso come un volto familiare quello di Federico Chimirri, giovane aspirante chef che ha già avuto a che fare con il mondo della tv. Oggi 31 anni, Federico si definisce cuoco e dj. Nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, prima per il trono di Sara Affi Fella, poi per Nilufar Addati, senza riuscire però a catturare particolari attenzioni da parte delle due ragazze. Oggi è padre di un bambino di nome Romeo, nato da una relazione ormai conclusa, ed è felice al fianco di Giulia Cavaglià, ex fidanzata di Francesco Sole. Nel passato sentimentale di Chimirri però, c’è anche un nome che lo ha fatto balzare agli onori delle cronache rosa.

Il flirt tra Federico Chimirri e Giulia Provvedi

Il gossip tra Federico Chimirri e Silvia Provvedi era stato lanciato da Gabriele Parpiglia sulle pagine di Chi. Dopo la rottura con Fabrizio Corona infatti, si diceva che la “Donatella” avesse ritrovato l’amore con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due erano stati fotografati insieme a Formentera nell’estate del 2018 e il dj aveva confermato il flirt nei salotti televisivi Mediaset. Ospite di Mattino Cinque con Federica Panicucci, Chimirri aveva raccontato tutti i dettagli sul loro rapporto mentre Giulia Provvedi era da poco entrata nella casa del GFVip.