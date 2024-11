video suggerito

Federica Petagna vuole tornare con Alfonso D’Apice, Beatrice Luzzi: “Ha capito che al GF è forte” La puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre si apre con il triangolo tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. La ex protagonista di Temptation Island sembrerebbe disposta a tornare con il suo ex a a non crederci è l’opinionista Beatrice Luzzi: “Ha capito che lui è un personaggio forte”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre si apre con il triangolo tra Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi. Una serie di clip hanno ripercorso la prima settimana trascorsa dai tre insieme nella Casa. Da un lato il bacio tra Alfonso e Federica, dall’altro quelli che la ex protagonista di Temptation Island ha dispensato all’uomo che da qualche mese sta frequentando. Federica, dopo avere visto la reazione di Alfonso di fronte ai baci con Stefano, in puntata si è giustificata: “Fuori sarebbe stato diverso. Ad Alfonso tengo troppo, al punto da mettere da parte me stessa”. Rabbiosa la reazione del suo ex che però si è scusato per i toni utilizzati: “Quando ho detto ‘Che schifo' era la rabbia a parlare al posto mio. L’ho detto perché nella settimana in cui Stefano non c’è stato tra noi c’è stato un avvicinamento. Poi è entrato lui e lei è venuta a dirmi che aveva intenzione di prendere le distanze”.

Federica Petagna: “Stefano e Alfonso? Adesso sono più confusa di prima”

La convivenza con i due all’interno della Casa del GF ha messo in crisi Federica. Prima dell’ingresso, era convinta di voler stare con Stefano. Adesso, ammette, non ne è più sicura: “Sto riflettendo a mente più lucida. Non mi sono mai presa del tempo per pensare. Dopo averlo baciato, sono più confusa di prima. Ho sbagliato anche con Stefano a non dirglielo perché non ne avevo il coraggio. Sono arrivata a baciarlo perché stavo mettendo un po’ in discussione la scelta che ho fatto. Lo ribacerei”. A non credere alla sua buona fede è l’opinionista Beatrice Luzzi: “Credo che lei si sia avvicinata perché ha capito che Alfonso è un personaggio forte”. Ma la giovane si è difesa: “Alfonso è la persona più importante della mia vita e so bene che cosa prova. Non mi permetterei mai di avvicinarmi a lui perché penso sia un personaggio forte”.

La reazione di Stefano Tediosi: “Mi viene da ridere, Federica dorme con lui e anche con me”

“Mi è venuto da ridere a vederli dormire insieme. Ha tradito la mia fiducia. Due giorni prima era nel letto con me e ieri era nel letto con lui”, è stata la reazione di Stefano di fronte ai video che mostravano Federica dormire con Alfonso. Una reazione che Petagna ha giustificato: “Capisco Stefano, comprendo come stia. Stanotte, Alfonso e io siamo stati a letto per parlare e ci è venuto naturale dormire insieme. Mi aspettavo anche di provare un po’ di fastidio ma non c’è stato”. In confessionale, tuttavia, Federica ha ammesso di propendere per l’ex: “Stefano mi piace ma Alfonso mi ha destabilizzata molto e non me lo aspettavo. Mi sentivo molto sicura della mia decisione. Devo capire bene per evitare di continuare a far soffrire delle persone”.