Federica Brignone: "Rifarei tutto, ma ancora oggi non voglio vedere il video dell'incidente" Federica Brignone si è aperta nel salotto di Verissimo, ripercorrendo i momenti dell'incidente avvenuto durante i Campionati italiani 2025 a Moena lo scorso 3 aprile: "Non voglio rivedere la caduta".

"Cosa mi ricordo del giorno della caduta? Un po' tutto," ha raccontato la campionessa a Silvia Toffanin. "Era una giornata di gara, ero contenta. Stavo scendendo per la seconda manche alle 10:20. Non ho preso rischi in più, la pista era bellissima, non c'erano condizioni pericolose". La sciatrice, protagonista della puntata di Verissimo di domenica 11 maggio, ha descritto con precisione il momento dell'impatto: "Mi sono resa conto subito che mi stavo girando in modo strano. Mentre rotolavo, ho sentito che la gamba sinistra aveva subito qualcosa, poi ho sentito la gamba destra. Quando ho finito di rotolare ho capito immediatamente".

Il racconto dell'incidente

Il racconto di Federica Brignone prosegue con i momenti successivi all'incidente: "Sono arrivati il mio preparatore e mio fratello che mi ha vista cadere, poi i soccorsi. Ho cercato di girarmi per sedermi, ma la gamba è rimasta dov'era e ho capito che c'era qualcosa che non funzionava bene". Nonostante il dolore lancinante, la sciatrice ha mostrato grande forza d'animo: "Non volevo prendere antidolorifici. Mi hanno trasportata in toboga e sull'elicottero mi sono detta: magari qualche antidolorifico lo prendo". Durante la convalescenza, la sciatrice ha potuto contare su un'ondata di affetto: "Ho sentito la vicinanza delle persone, dal mondo dello sci ma anche da altri ambiti. È stato bello, ma non mi sono mai sentita sola. Nessuno pensava fosse così grave. In realtà era molto grave". L'incidente le ha infatti causato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Perché non ha voluto vedere la caduta

Colpisce l'approccio mentale con cui la sciatrice affronta l'infortunio: "Non ho voluto vedere la caduta, non ne vedo il nesso. Ho accettato di essermi fatta male e non voglio più tornare a quel giorno. Tornassi indietro rifarei la stessa cosa, non ho fatto niente di sbagliato. È andata così. Il nostro sport va così e basta". Federica guarda già avanti: "Sono contenta del lavoro che sto facendo. È stato un periodo che non mi aspettavo di vivere, però nel nostro sport è così e può succedere. Devi metterlo in conto".