Fabio Ferrari contattato per il provino dell’Isola dei Famosi ma rinuncia: “Treno e albergo a spese mie? Adesso vengo”

Fabio Ferrari, noto attore e volto storico della serie cult "I ragazzi della III C", ha fatto sapere attraverso i suoi social network di essere stato contattato dall'Isola dei Famosi per partecipare alla prossima edizione del talent show. Peccato, però, che l'attore abbia deciso di rifiutare. Il motivo? Lo spiega in un reel su Instagram a modo suo, con grande ironia.

Già, perché Fabio Ferrari da diverso tempo sta utilizzando i social in maniera molto intelligente, condividendo tanto della sua vita privata e anche delle sue idee, delle sue opinioni sull'attualità. Insomma: sta creando una community intorno a sé. Ed è forse anche per questo che gli autori dell'Isola dei Famosi gli hanno proposto di volare verso l'Honduras.

Il racconto di Fabio Ferrari

Nel suo racconto, Fabio Ferrari spiega di essere stato contattato dal suo agente: "Ti vogliono per l'Isola dei Famosi". La replica dell'attore è stata secca: "Non mi ci vedo, non mi sento portato". L'agente, però, riesce a persuaderlo: "Gli autori fanno anche tanti programmi interessanti, andiamo almeno a parlarci". Così, Ferrari si convince. Poi, però, scopre che nel viaggio da Roma a Milano per incontrare in giornata gli autori dell'Isola dei Famosi non c'è né il budget per il treno, né il budget per l'albergo. "Quindi sarebbe stato tutto a spese mie".

Così, la risposta definitiva di Fabio Ferrari allora è stata, nel video, quella di mettersi al pianoforte e iniziare un brano di Beethoven alla fine del quale ha detto: "Adesso vengo". Un plebiscito di reazioni da parte di chi segue il profilo dell'attore: "Hai fatto bene!", "Io avrei suonato ‘te c'hanno mai mannato a quel paese". Chissà se dopo questa curiosa reazione, non cambi qualcosa nell'equilibrio del budget dell'Isola dei Famosi. Uno spontaneo come Fabio Ferrari è da non perdere.