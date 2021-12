Ezio Greggio e Enzo Iacchetti lanciano il GF Vip con una pernacchia Momento d’oro a Striscia la Notizia: “Adesso vi lasciamo agli amici del Grande Fratello Vip. Salutiamo gli amici del Grande Fratello Vip” e parte la pernacchia.

"Una risata li seppellirà". A volte, basta anche una pernacchia. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti lanciano la puntata del 20 dicembre del Grande Fratello Vip con una sonora pernacchia. Un momento d'oro, da tenere custodito negli archivi Mediaset: "Adesso vi lasciamo agli amici del Grande Fratello Vip. Salutiamo gli amici del Grande Fratello Vip" esorta Ezio Greggio, "Salutiamo, salutiamo" accompagna Iacchetti e parte una pernacchia sonora, direttamente dalla commedia italiana degli anni Settanta. Ci ripetiamo: un momento d'oro.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti da sempre critici con il GfVip

Non è un mistero che il duo più longevo della storia di Striscia la Notizia sia da sempre molto critico con i reality show di Canale 5. Da "L'Isola dei Famosi" al "Grande Fratello Vip", non hanno mai lasciato la linea senza una gag colorata, uno sfottò nei confronti dei concorrenti e partecipanti protagonisti. Satira fino in fondo, senza guardare in faccia nessuno, soprattutto in casa Mediaset.