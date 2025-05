Estate in Rai, dal ritorno di Pino Insegno all’arrivo di Marzullo su Rai1: tutte le novità del daytime

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Sono stati presentati i nuovi palinsesti estivi, con i programmi che andranno in onda a partire dalla prima settimana di giugno in Rai. Tra ritorni e novità, la programmazione del daytime appare ricca di titoli che tra intrattenimento e informazione mirano a riempire la giornata dei telespettatori. Da Uno Mattina Estate a Camper, per poi arrivare a Estate in Diretta e Reazione a Catena, quando iniziano tutti i nuovi appuntamenti televisivi.

Uno Mattina Estate, Camper in viaggio e Camper

Il buongiorno televisivo di Rai1 è da sempre compito di Uno Mattina che, ovviamente, dal 2 giugno alle ore 8:30 fino alle 11:30 riparte con la sua stagione estiva. All conduzione ci sono Alessandro Greco, già alla conduzione lo scorso anno e Carolina Rey, che affronteranno tematiche legate all'attualità, a temi sociali, non mancherà un occhio al mondo dello spettacolo, oltre che un racconto con ospiti in studio e collegamenti. La staffetta mattutina continua con Camper in Viaggio, dalle 11:30 dal lunedì al venerdì, condotto da Tinto e Alessia Mancini, con la partecipazione del professor Umberto Broccoli, uno spazio di approfondimento per scoprire la bellezza del viaggio anche nelle sue più piccole sfumature. A seguire dalle 12, appuntamento con Camper, che terrà compagnia al pubblico di Rai1 fino alle 13:25. Arrivato alla sua quarta edizione, al timone ci sarà Peppone Calabrese, che continuerà a viaggiare per l'Italia, collegandosi con gli inviati sparsi lungo lo Stivale, che racconteranno le tradizioni, culinarie e non, del Bel Paese, tra località vacanziere e luoghi da scoprire.

Il pomeriggio con l'Estate in Diretta

Il 2 giugno dalle 17:10 parte anche l'Estate in Diretta, versione estiva dello storico programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, al cui posto troveremo Gianluca Semprini e Greta Mauro, con le incursioni di Gigi Marzullo, nuovo protagonista di questo spazio televisivo. Il racconto del contenitore pomeridiano di Rai1 vira sull'attualità, lasciando spazio agli inviati sul campo, ma anche agli ospiti in studio, senza tralasciare anche argomenti di costume e spettacolo.

Il ritorno di Reazione a Catena

Grande ritorno, poi, nell'access prime time di Rai1 è quello di Reazione a Catena, il game show che prende il testimone lasciato da L'Eredità, alla cui conduzione tornerà Pino Insegno. Si parte da domenica 8 giugno. Il gioco, amatissimo dal pubblico italiano, torna con i suoi classici match, confermandosi come uno degli appuntamenti estivi più attesi, sebbene non siano mancati commenti lo scorso anno in merito agli ascolti tv della trasmissione che, però, continua ad attestarsi tra le più seguite del palinsesto stagionale, tanto che la messa in onda è stata prolungata oltre il periodo canonico legato all'estate.

Il weekend d'estate in Rai

Conferme e novità anche nel weekend estivo delle reti Rai. Dal 7 giugno 2025 su Rai 1 ritorna Unomattina Weekly, l'appuntamento di Unomattina nel fine settimana. Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi saranno pronti a dare il buongiorno agli italiani il sabato dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e la domenica dalle ore 08.20 alle ore 09.15, fino al 7 settembre. Dal 7 giugno alle 12, ci sarà anche Linea Verde Illumina-Sport e Salute, uno spazio dedicato alle abitudini di vita sana, condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso insieme a grandi protagonisti dello sport, che attraverso il racconto di regioni italiane svelerà anche le abitudini salutari dei vari nomi di puntata in puntata. Linea Verde avrà altre due ramificazioni: Linea Verde Sentieri condotto da Lino Zani e Giulia Capocchi il sabato dal 14 giugno alle 12:20 su Rai1 e poi Linea Verde Estate con Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, ogni domenica dal 15 giugno.