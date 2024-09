video suggerito

Enzo Paolo Turchi al GF: “Marco Garofalo non era un grande ballerino, faceva le pulizie a casa mia” Primo scivolone di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello. Il ballerino e coreografo stava parlando del collega Marco Garofalo quando lo ha ricordato come un artista dal dubbio talento. Garofalo è scomparso prematuramente nel 2018. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Primo scivolone di Enzo Paolo Turchi nella Casa del Grande Fratello. Il ballerino e coreografo stava parlando del collega Marco Garofalo quando si è lasciato andare a un commento che ne metteva in discussione il talento. “Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui”, ha dichiarato il marito di Carmen Russo prima che la regia staccasse bruscamente il collegamento per evitare che il pubblico assistesse a tale ricordo del famoso coreografo scomparso prematuramente nel 2018.

L’intervento di Marco Salvati

A intervenire con severità a proposito del commento di Turchi è stato l’autore televisivo Marco Salvati, la mentre che insieme ad altri colleghi è stata per anni dietro trasmissioni come Ciao Darwin, Avanti un altro, La Talpa, La Sai l’ultima e diversi altri. Proprio di alcune di queste trasmissioni, Garofalo aveva curato il corpo di ballo. “Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”, ha scritto sotto uno dei video finiti in rete a testimonianza della scena in questione.

Chi era Marco Garofalo

Nato a Roma nel 1956, Marco Garofalo fu coreografo e ballerino. Iniziò a ballare a 21 anni dopo che un infortunio al ginocchio lo costrinse a interrompere la carriera nel mondo del calcio. Arrivò a lavorare in televisione già nel 1978, a pochi anni dall’inizio del suo percorso di studi. Nel 1989, invece, cominciò la sua carriera di coreografo televisivo con Lascia o Raddoppia. Fu lui a curare le esibizioni di artisti quali Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Heather Parisi, Natalia Estrada e Laura Freddi. Nel 2009 e nel 2010, arrivò sul piccolo schermo in qualità di insegnante di danza ad Amici. Morì a 61 anni a Roma a causa di una malattia contro la quale aveva combattuto a lungo.