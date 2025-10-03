Enrico Varriale dopo il licenziamento Rai: “Impugnerò, l’azienda è già stata condannata per dequalificazione”

Enrico Varriale risponde al licenziamento Rai: “Impugnerò la decisione, è tendenziosa”. Il giornalista rivela una condanna dell’azienda per dequalificazione e attacca le “fonti ufficiose”.

Enrico Varriale rompe il silenzio dopo il licenziamento dalla Rai e lo fa con una nota che contiene accuse precise e la promessa di una battaglia legale su più fronti. Il giornalista sportivo, allontanato dalla tv pubblica in seguito alla condanna in primo grado per stalking e lesioni, definisce "tendenziose e provocatorie" le ricostruzioni di stampa che attribuiscono altre motivazioni alla decisione aziendale.

La difesa: "Presunzione di innocenza fino al terzo grado"

"Ricordando il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, considero tendenziose e provocatorie le indiscrezioni di alcuni organi di stampa che, citando ‘fonti ufficiose Rai', ipotizzano altre ragioni alla base della decisione aziendale", attacca Varriale nella sua nota. Il riferimento è alle voci che hanno circolato negli ultimi giorni, secondo cui il licenziamento sarebbe legato non solo alla sentenza penale ma anche a dinamiche interne all'azienda. Il giornalista si dice convinto di poter "dimostrare la bontà delle mie ragioni, sia in sede penale che giuslavoristica", annunciando di aver già conferito mandato ai suoi legali per impugnare il provvedimento di licenziamento.

I due procedimenti penali: cosa è successo

Varriale chiarisce la sua posizione rispetto alle vicende giudiziarie che lo riguardano. "Nella prima vicenda penale allo stato esiste una sentenza di condanna a 10 mesi, con pena sospesa e non menzione, avverso la quale ho già proposto appello", precisa il giornalista. Si tratta del procedimento per stalking e lesioni che ha portato al licenziamento. Sul secondo caso, invece, Varriale sottolinea che "non si è ancora conclusa la fase istruttoria del processo ed io stesso non sono stato ancora sentito dal Giudice". Una precisazione che il giornalista ritiene necessaria per contestualizzare la decisione della Rai di interrompere il rapporto di lavoro.

La rivelazione: "La Rai condannata per dequalificazione professionale"

Il passaggio più significativo della nota riguarda però una sentenza finora rimasta sotto silenzio. "La Rai, che negli ultimi quattro anni mi ha totalmente impedito di fare il mio lavoro (ma non mi ha mai sospeso cautelarmente dal servizio non essendoci motivazione per farlo), è già stata condannata dal Tribunale di Roma lo scorso 22 gennaio 2025 per la dequalificazione professionale operata nei miei confronti", rivela Varriale. Una condanna che, secondo quanto sostiene il giornalista, sarebbe stata "solo parzialmente ottemperata dall'Azienda". Varriale spiega di non aver reso pubblica questa sentenza "per il rispetto che ho sempre avuto per la Rai, di cui sono parte da quasi 40 anni". Una scelta che ora, evidentemente, ha deciso di abbandonare di fronte al licenziamento. L'accusa di Varriale è chiara: negli ultimi quattro anni la Rai lo avrebbe tenuto completamente ai margini, impedendogli di fatto di svolgere la sua professione.