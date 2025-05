video suggerito

Enrico in intimità sia con Agnese che Marilù a Uomini e Donne, Maria De Filippi lo striglia: “Dovevi essere chiaro” Nella puntata di Uomini e Donne di martedì 20 maggio, nel Trono Over gli sviluppi del triangolo amoroso tra Agnese, Marialuisa ed Enrico. Il Cavaliere ha avuto rapporti intimi sia con l’una che con l’altra e, dopo una discussione accesa in studio, Maria De Filippi ha deciso di intervenire. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Cosa è successo tra Enrico, Agnese e Marialuisa a Uomini e Donne

Enrico aveva discusso con Marialuisa perché non l'aveva informata di essere stato insieme ad Agnese in intimità, pur avendo avuto anche un rapporto con lei. Seduta al centro dello studio, Agnese ha commentato le parole del suo pretendente: "Questa settimana ho pensato tanto a ciò che è accaduto, è stata veramente una grande presa in giro. Per lui, stare con una donna in intimità è come cambiarsi un paio di mutande, è una cosa schifosa". Enrico ha ribattuto, attribuendo a lei la responsabilità di aver pensato che lui volesse darle l'esclusiva solo perché erano stati insieme fisicamente: "Mi sono fatto travolgere dalle emozioni", le parole.

L'intervento di Maria De Filippi

Dopo una lunga e accesa discussione, Maria De Filippi ha deciso di intervenire, chiedendo al Cavaliere se gli interessasse ancora Agnese. "Non mi è indifferente, sono sincero, ma per come si è comportata non è la donna per me", ha risposto lui. La conduttrice, a quel punto, gli ha fatto notare che avrebbe dovuto essere più chiaro: "Quando eri in intimità le dicevi ‘Facciamo cose ma non mi interessi'? Non sei stato chiaro, quindi lei ha pensato ti piacesse davvero".

Agnese, prima di lasciare la seduta al centro dello studio, ha ribadito ancora una volta la sua posizione: "Non mi è mai successo nella vita di avere una cosa di una sera, ho sempre avuto situazioni caratterizzate da tante emozioni, quando tra noi è successa una cosa fisica, sapevi che fossi fatta così". A domanda diretta di Maria, alla fine, Enrico ha risposto che uscirebbe con Marialuisa.