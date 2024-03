Emanuel Lo consegna la maglia del Serale di Amici 23 a Sofia e Nicholas: “Ce l’abbiamo fatta” Sofia e Nicholas hanno conquistato la maglia oro del Serale nella puntata di domenica 3 marzo di Amici 23. Il ballerino ha convinto il suo nuovo insegnante, Emanuel Lo, che ha deciso di premiare il suo lavoro: “Per il tuo percorso e per la tua trasformazione, oggi ti dico che meriti il Serale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Altri due allievi hanno ottenuto la maglia per il Serale di Amici 23 nella puntata di oggi, domenica 3 marzo 2024. La prima ad ottenere la maglia oro è stata Sofia: la ballerina dopo essersi esibita ha ricevuto l'importante annuncio per il suo futuro nel programma. Il secondo è stato Nicholas, ballerino che ha lasciato Raimondo Todaro per farsi seguire da Emanuel Lo: quest'ultimo ha deciso di consegnargli il pass per la prima serata di Canale5 del programma.

La consegna della maglia oro a Sofia

Dopo essersi esibita, Sofia ha ascoltato il giudizio del suo insegnante Emanuel Lo che ha deciso di consegnarle il pass per il Serale: "Sarò breve. A volte uno cerca le parole, con te mi esce facile. Da quando sei entrata mi hai dato tanto, non so quanto io abbia ricambiato. Hai un talento bellissimo, sono orgoglioso di averti portato qui dentro. Te la volevo dare dal primo giorno la maglia, ma te la do oggi". La ballerina ha abbracciato Maria de Filippi e Emanuel Lo, prima di commentare: "Questo momento lo sognavo da sempre, è sempre stato un sogno ad occhi aperti. Non ci credo ancora, grazie Manu, grazie a tutti".

Nicholas passa nella squadra di Emanuel Lo e ottiene la maglia del Serale

Nicholas nella puntata di Amici 23 oggi ha affrontato la questione che lo ha visto protagonista nel corso della settimana. Il ballerino dopo aver discusso con Raimondo Todaro, ha cambiato insegnante decidendo di farsi seguire da Emanuel Lo. "Per me su alcune cose non è pronto. Il lavoro fatto è enorme, con lui so come lavorare" ha dichiarato il compagno di Giorgia e insegnante di ballo nel talent show che ha poi chiesto un parere ai ballerini professionisti sul talento di Nicholas. Dopo averlo visto esibirsi in una prova improvvisazione, ha comunicato la sua decisione di consegnargli la maglia oro: "Hai cose forti in te, hai un'elevazione pazzesca, un balance naturale, sei un partner pazzesco. E hai il pubblico dalla tua parte. Siamo ballerini, artisti che lavorano per il pubblico. Per il tuo percorso e per la tua trasformazione, oggi ti dico che meriti il Serale. Puoi prendere la tua maglia". Dopo i ringraziamenti agli insegnanti, Nicholas si è rivolto ai ballerini professionisti: "Ho imparato tanto da voi, ce l'abbiamo fatta".