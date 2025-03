video suggerito

Eleonora Cecere torna al lavoro come guardia giurata dopo il GF: le foto con Iago Garcia durante il turno Dopo aver abbandonato il Grande Fratello su richiesta del marito, Eleonora Cecere è tornata al suo lavoro da guardia giurata. Su Instagram, gli scatti in compagnia di Iago Garcia durante il turno di servizio al Colosseo, pubblicati da Luca Calvani.

A cura di Sara Leombruno

L'esperienza al Grande Fratello nel gruppo delle Non è la Rai non è durata che qualche mese per Eleonora Cecere, ma una volta uscita dal reality non ha avuto problemi a tornare alla sua quotidianità. Adesso, l'ex showgirl lavora come guardia giurata al Colosseo e su Instagram ha repostato alcuni scatti insieme ai suoi ex inquilini: Iago Garcia e Luca Calvani.

Eleonora Cecere a lavoro come guardia giurata

Eleonora Cecere non ha mai nascosto di aver condotto una vita normale, lontana dal mondo dello spettacolo, dopo il successo ottenuto anni fa a Non è la Rai. Dunque, dopo il Grande Fratello è tornata al suo lavoro di guardia giurata e svolge il suo servizio al Colosseo, un luogo simbolo della Capitale di Roma. Giorni fa, Cecere ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono durante il suo turno, in compagnia di alcuni ex compagni d'avventura del GF. A documentare tutto è stato Luca Calvani, che nelle storie aveva pubblicato un momento di convivialità tra lei e Iago Garcia.

Perché Eleonora Cecere ha abbandonato il GF

La showgirl, membro del trio Non è la Rai, ha abbandonato il reality dopo la richiesta di aiuto del marito Luigi, in difficoltà con le loro figlie. "Credo che non sia stata capita la motivazione esatta di quello che mio marito mi ha voluto dire", ha raccontato alle pagine del settimanale Chi, facendo un po' di chiarezza sull'accaduto. "Se mio marito mi ha chiesto di tornare a casa è perché dovevo tornare a casa per le mie figlie. Non sono più le bambine che avevo lasciato, non vivevano serenamente, non andavano più bene a scuola", aveva chiarito, in risposta a chi ha accusato l'uomo di essere maschilista per averle chiesto di tornare.