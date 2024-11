Perché Eleonora Cecere ha lasciato il GF: “Le mie figlie si svegliavano urlando, non andavano più a scuola”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Eleonora Cecere è tornata a parlare della sua uscita dal Grande Fratello. La showgirl, membro del trio Non è la Rai, ha abbandonato il reality dopo la richiesta di aiuto del marito Luigi, in difficoltà con le loro figlie. "Credo che non sia stata capita la motivazione esatta di quello che mio marito mi ha voluto dire", ha raccontato alle pagine del settimanale Chi, facendo un po' di chiarezza sull'accaduto.

Perché Eleonora Cecere ha lasciato il GF

Cecere ha voluto chiarire che suo marito le ha chiesto di tornare a casa non perché contrario alla sua partecipazione, ma per il bene delle figlie avute insieme, che non volevano nemmeno più andare a scuola senza la mamma vicino. Nonostante questo, in molti non hanno capito la reale motivazione, accusando l'uomo di essere un maschilista e di non saper gestire da solo la famiglia. "Tutti hanno subito puntato il dito accusando Luigi di essere un maschilista e un padre padrone", ha spiegato l'ex concorrente. E poi ha aggiunto: "Se mio marito mi ha chiesto di tornare a casa è perché dovevo tornare a casa per le mie figlie. Non sono più le bambine che avevo lasciato, non vivevano serenamente, non andavano più bene a scuola".

L'ex showgirl ha anche spiegato che suo marito è sempre stato un uomo presente per lei e le bambine, ma che questa volta la situazione era diversa e più complessa:

Siamo una famiglia molto unita e non siamo abituati a un'assenza così lunga, questo ha destabilizzato le mie bambine. Luigi ha sempre affrontato tutto, lui è davvero un uomo d'altri tempi: ha 64 anni, 18 più di me, una vita l'ha già vissuta nel senso che aveva una famiglia prima della nostra. Direi, allora, che ha un bagaglio un po’ più grande rispetto ad altri padri e ad altri mariti.Ma le bambine questa volta hanno avuto proprio una crisi emotiva, non volevano più andare a scuola, la piccolina si svegliava urlando.

La reazione di Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi de Non è la Rai

Quanto alla reazione degli altri inquilini del GF, Cecere si aspettava una maggiore comprensione da parte di Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, con cui era in gioco e formava il trio de Non è la Rai. "Loro sono mamme come me e spero abbiano capito la mia scelta, all'inizio non è stato così", ha spiegato. E ha poi aggiunto: "Nell'immediato la mia scelta poteva essere più condivisa, al loro posto avrei detto ‘brava Ele, hai fatto una bella cosa', me lo sarei aspettata. Forse temevano di dover uscire anche loro".