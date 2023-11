Effetto Morgan per X Factor, in sua assenza gli ascolti più alti della stagione La prima puntata di X Factor dopo il licenziamento di Morgan gode dell’effetto della sua assenza. Il talent registra il miglior ascolto stagionale, forse favorito dallo stesso Morgan e il suo video di accuse a pochi minuti dall’inizio della puntata.

A cura di Andrea Parrella

269 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'effetto Morgan sugli ascolti di X Factor si fa sentire. Il licenziamento del giudice a poche ore dalla puntata del 23 novembre fa crescere sensibilmente il dato del talent show condotto da Francesca Michielin, che registra il miglior risultato stagionale: 689mila spettatori medi con una share del 3,4% e una permanenza del 56% (in crescita di 4 punti rispetto alla settimana precedente).

Miglior risultato stagionale per X Factor

Numeri interessanti sia perché in netta crescita sia rispetto alla medesima puntata della scorsa edizione, un +32%, sia rispetto alla puntata precedente, quella che aveva portato proprio alla cacciata di Morgan, con un +33%. Quest'ultimo dato va però contestualizzato anche rispetto alle circostanze dello scorso giovedì, visto che in contemporanea a X Factor era in onda anche il match della Nitto Atp Finals, con l'incontro tra Sinner e Rune. Una partita in onda in chiaro sulle reti Rai, ma anche su Sky, il cui pubblico è senza dubbio molto sensibile al tennis.

Il fattore Morgan si è propagato anche sui numeri registrati dalla scorsa puntata nel corso dell'ultima settimana, attraverso la fruizione on demand su piattaforma e su TV8: 1 milione 468 mila spettatori medi nei sette giorni per la quarta puntata, dato che è in crescita del +9% rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione e del +3% rispetto al Live precedente.

Le polemiche di Morgan prima della puntata

Inevitabile che la misurazione della puntata di ieri sera non possa che essere letta alla luce del caos generato nell'ultima settimana prima dalle ipotesi e poi dalla conferma del licenziamento di Morgan a seguito dei comportamenti avuti nella puntata del 16 novembre. E non si può escludere che a condizionare il seguito di pubblico del talent nella puntata di ieri sera sia stato ancheil videomessaggio pubblicato da Castoldi a pochi minuti dall'inizio della puntata, in cui preannunciava dei fuori onda che la produzione avrebbe avuto intenzione di proporre durante la puntata per provare l'inopportunità di alcuni comportamenti.

Nessun riferimento a Morgan nella puntata di X Factor

Un falso allarme, dato che nel corso della puntata non sono state mostrate immagini di Morgan se non nell'abituale riepilogo iniziale, comunque riferite a quello che era accaduto in onda. Nello specifico, anzi, la linea di X Factor è stata quella di evitare ogni riferimento alla vicenda, con un'ellittica introduzione di Francesca Michielin a inizio puntata: "Tutto si risolverà fuori da qui, noi ci occuperemo solo di musica". Tuttavia, sono stati molti i momenti nel corso della puntata in cui i giudici hanno alluso con ironia alla chat Whatsapp di Morgan.

I commenti sulla chat Whatsapp di Morgan durante la puntata

Il riferimento è all'ormai celebre chat Whatsapp aperta da Morgan per la virtuale conferenza stampa post licenziamento, dove la puntata è stata seguita in un clima prevedibilmente critico e derisorio verso il format. Questo uno dei messaggi scritti da Marco Castoldi sul finire di puntata, che allude peraltro proprio ai numeri e ai risultati della trasmissione.