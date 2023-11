Francesca Michielin apre X Factor senza nominare Morgan: “Le cose si risolveranno fuori da qui” La conduttrice dà il via a X Factor dopo il licenziamento di Morgan con poche, semplici parole: “È stata una settimana complessa, ma adesso parliamo di musica, il motivo per cui siamo qua”.

A cura di Andrea Parrella

Poche, pochissime parole quelle con cui Francesca Michielin apre la puntata di X Factor che succede alla settimana frenetica durante la quale Morgan è stato cacciato dal programmaper i suoi comportamenti nella puntata precedente.

Cosa ha detto Francesca Michielin in apertura di X Factor

La conduttrice, protagonista involontaria delle azioni sopra le righe di Morgan della scorsa settimana, ha dato il via al programma con un medley cantato, ma l'attesa era tutte per il commento iniziale, che è stato ellittico: "È stata una settimana complessa, si è parlato tanto, pure troppo. Le cose si risolveranno fuori da qui, nelle sedi più opportune e adesso parliamo di musica, che è ciò che ci sta più a cuore e per cui siamo qua". Nel volto di Michielin una visibile tensione, tradotto in occhi che sembrano lucidi, non si sa se dovuti all'esecuzione vocale, o al dispiacere per l'accaduto.

Le accuse di Morgan prima della puntata di X Factor

Nessun accenno, tuttavia, alle parole di Morgan a pochi minuti dall'inizio della puntata. L'ormai ex giudice ha infatti preannunciato che durante la puntata di X Factor sarebbero andate in onda alcune immagini a comprovare le motivazioni del suo licenziamento, ovviamente in contumacia, cioè in sua assenza. Queste le parole dell'artista:

“Si sta configurando una situazione anomala e anticostituzionale. C’è questa notizia: a X Factor questa sera vogliono mandare dei fuori onda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Ma dopo avermi licenziato, loro possono pensare di avermi lo stesso nella loro puntata?”, si chiede Morgan nel filmato pubblicato sui suoi canali social, “Loro mi hanno licenziato, rimuovendomi da un incarico di lavoro senza legittimità e senza motivo. Adesso vogliono avermi ugualmente nel loro programma pur avendomi descritto come un elemento negativo, senza che io abbia fatto nulla di negativo. Anzi, avendo portato contenuti musicali nella loro trasmissione morente perché non la guardava più nessuno”.

Tuttavia, nei primi minuti di X Factor, fatta eccezione per la sintesi iniziale della trasmissione, non c'è stato accenno alcuno alla vicenda. Ricevendo il tapiro di Striscia La Notizia da Valerio Staffelli era stata la stessa Michielin a chiedere che Sky mandasse in onda le immagini che proverebbero gli atteggiamenti di Morgan incompatibili al programma, per i quali è stato licenziato. Non è chiaro se nel corso della puntata del 23 novembre ci saranno riferimenti alla vicenda, non è tuttavia assurdo immaginare che nel riferimento alle violenze verbali citate nella sua breve commemorazione di Giulia Cecchettin, Michielin alludesse anche a quanto accaduto la scorsa settimana.