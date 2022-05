Edoardo Tavassi ripensa a sua sorella Guendalina: “Mi sento vuoto senza di lei” Edoardo Tavassi sente la mancanza della sorella Guendalina e, infatti, parlando con gli altri naufraghi dichiara di “sentirsi vuoto” senza di lei.

L'addio di Guendalina Tavassi dall'Isola dei Famosi ha lasciato il vuoto in non pochi personaggi, tra cui ovviamente anche il fratello Edoardo che più di tutti ne sente la mancanza. Il gruppo venutosi a formare in quasi due mesi in Honduras, si è man mano disgregato con la partenza di alcuni naufraghi, e i concorrenti che sono lì da più tempo avvertono come se certi equilibri si siano spezzati.

La nostalgia di Edoardo Tavassi

I fratelli Tavassi sono stati grandi protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi, il loro rapporto è stato al centro di racconti e dinamiche durante il reality che hanno movimentato non la vita in Honduras. L'ex gieffina, però, si è trovata nella condizione di dover abbandonare il reality per tornare a Roma dai suoi figli, e nonostante la situazione richiedesse questa rinuncia, Edoardo non è riuscito a trattenere la malinconia per questo abbandono: "Mi sento vuoto. Quando vedi che sale sulla barca e se ne va capisci cosa sta succedendo. In più, se n'è andato anche Alessandro. Io volevo che tornassimo a casa tutti insieme, visto che siamo arrivati qui tutti insieme".

Il commento degli altri naufraghi

Un sentimento che, però, accomuna molti dei naufraghi sull'Isola, tanto è vero che, nonostante non siano mancati scontri tra loro, anche Nicolas Vaporidis ha espresso tutto il suo dispiacere per il fatto che un pezzo portante del reality si sia trovato ad abbandonarlo: "Parte di questa esperienza fortissima per noi è finita, è cambiata. Abbiamo formato un gruppo che ha convissuto per due mesi 24 ore su 24. Vederli andare via è stato per noi un momento toccante". Insomma, manca ancora un mese alla fine del reality, e dopo questo primo giro di boa che ha visto alcuni naufraghi pronti a lasciarsi alle spalle questa esperienza, senza dover pagare alcuna penale perché, come accadeva anche per il Grande Fratello, esiste un limite entro il quale a loro è concesso tirarsi indietro.