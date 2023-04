È sempre mezzogiorno, un piccione fa irruzione in studio durante la diretta: Clerici ferma tutto Questa mattina durante lo show di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, un piccione ha fatto irruzione in studio: “Lasciatelo qui, gli apriremo le porte e lo facciamo uscire con calma. Poi dite che non è un bosco reale”, le parole della padrona di casa.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina durante la puntata di È sempre mezzogiorno un piccione ha fatto irruzione in studio. Antonella Clerici mentre era ai fornelli con lo chef Fulvio Marino è stata interrotta dal volatile: "Aprite le porte, lo facciamo uscire", il commento.

Il video del piccione in studio

Antonella Clerici mentre preparava con lo chef Fulvio Marino il piatto del giorno ha dovuto interrompere per qualche secondo il suo show, È sempre mezzogiorno. Un piccione ha fatto irruzione e si è fermato per terra, esattamente al centro dello studio: "Scusate, c'è un piccione vero al centro dello studio. Lasciatelo qui, gli apriremo le porte e lo facciamo uscire con calma. Poi dite che non è un bosco reale, è venuto in mezzo alla natura. Non è che va negli altri studi, viene qui. O forse voleva mangiare le fettuccine", le parole della padrona di casa.

La Clerici ha poi aggiornato le sue Instagram stories con un video nel quale riprende il piccione mentre cammina nel dietro le quinte dello studio: "Ci è venuto a trovare nella nostra casa del mezzogiorno. Più bosco reale di così", ha scherzato.

Ospite della puntata di È sempre mezzogiorno Gabriella Abate

Nella puntata dello show culinario di Antonella Clerici oggi, martedì 11 aprile, Gabriella Labate è stata ospite per dilettarsi in cucina con il cast di È sempre mezzogiorno, poi per raccontare della sua vita privata. La showgirl è sposata con il cantante Raf e anni fa decise di lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia: "La mia è stata una scelta da mamma, quando sono nati Bianca e Samuele io volevo stare con loro, crescerli. Il mio lavoro mi ha fatto divertire ma era faticoso. Uscivo la mattina e tornavo a casa la notte. Così mi sono presa una pausa". Oggi i figli sono grandi ed entrambi lavorano: "Samuele segue le orme del padre, fa musica e uscirà adesso il nuovo singolo. Bianca fa l'imprenditrice, ha aperto la sua società di comunicazione e lavora a Miami, in Florida".