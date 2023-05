“È proprio una brutta persona”, cosa pensa Nathaly Caldonazzo di Cecchi Paone all’Isola dei Famosi All’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo ha parlato di Alessandro Cecchi Paone con Marco Mazzoli, che è andata a trovarla su Playa Sant’Elena. “É proprio una brutta persona, nella vita se lo incontrerò cambierò sempre strada”, ha detto di lui la naufraga viste le discussioni passate.

Nathaly Caldonazzo, all'Isola dei Famosi, ha ricevuto un'inaspettata visita di due compagni d'avventura. La naufraga si trova ora su Playa Sant' Elena in quanto ha perso al televoto e Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero sono andati a trovarla durante una particolare missione. Un'occasione per la showgirl di parlare anche del resto del gruppo, in particolare di Alessandro Cecchi Paone, che qualche giorno fa l'ha chiamata pescivendola.

Cosa pensa Nathaly di Cecchi Paone

Lo spirito dell'Isola dei Famosi ha affidato ad alcuni naufraghi un cayuco e la missione di pescare quanti più pesci possibile. I primi a salire a bordo sono stati Mazzoli e Lo Cicero, scelto dal compagno perché Paolo Noise si sentiva poco bene. Una volta in mare, i due concorrenti hanno deciso di remare verso Playa Sant' Elena, su cui al momento Nathaly si trova da sola. Vedendoli arrivare, la showgirl ha abbracciato il noto conduttore radiofonico, mentre con l'altro naufrago solo un freddo saluto, viste alcune incomprensioni del passato.

"Senti ma… litigate varie? Chi è in nomination?", ha chiesto Caldonazzo a Mazzoli a proposito di quanto accaduto in sua assenza. "In nomination ci sono Andrea, Cristopher e Cristina", ha risposto lui. "Spero che non venga qua", ha continuato la naufraga, che non vorrebbe Lo Cicero come compagno di Playa. Ma lo speaker de Lo Zoo di 105 è convinto che sia forte: "Secondo me lui vince". I due hanno poi parlato di Alessandro Cecchi Paone, con cui Nathaly ha avuto diverse discussioni e, infatti, ha detto: "Se lo incontrerò nella vita cambierò sempre strada perché per me è proprio una persona brutta". Frase che lasica intendere tra loro sia tutt'altro che risolto.