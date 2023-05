Alessandro Cecchi Paone accusa Nathaly Caldonazzo: “Ha finto un malore”, la reazione della showgirl All’Isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone ha svelato il motivo per cui continua a litigare con Nathaly Caldonazzo. La rivelazione nella puntata del 2 maggio.

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2023 trasmessa martedì 2 maggio, si è parlato di Nathaly Caldonazzo e di come sia in grado di dividere i naufraghi, tra chi è dalla sua parte e chi proprio non la sopporta. In diretta, poi, è scoppiata una lite tra lei e Alessandro Cecchi Paone. Quest'ultimo ha rivolto diverse accuse alla naufraga.

Isola, scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Alessandro Cecchi Paone ha attaccato Nathaly Caldonazzo: "Io mi sono portato il mio amore, lei si è portata cose che non si potevano portare, come i trucchi e gli specchi, cosmetica…è un'ipotesi, nel giorno della diretta la vediamo diversa da come la vediamo ogni giorno". Ma Ilary Blasi si è detta convinta che sia solo una sua impressione, dato che in diretta la showgirl non appare affatto truccata. Cecchi Paone ha continuato:

Io non sapevo chi fosse Nathaly Caldonazzo. In albergo a Milano è venuta a salutarmi e le ho detto: "Ma tu chi sei?" Poi mi ha ricordato che ci siamo incontrati per caso in un Capodanno alle Mauritius 15 anni fa, ma non me lo ricordavo.

Caldonazzo ha replicato pungente: "Era preso da un altro ragazzino". Ma Cecchi Paone ha chiarito che era in compagnia del "fidanzato dell'epoca".

Alessandro Cecchi Paone svela perché ce l'ha con Nathaly Caldonazzo

A questo punto, lo stesso Alessandro ha vuotato il sacco, svelando perché è così infastidito da Caldonazzo: "C'è un motivo, ho cercato di tenerlo nascosto perché è la cosa più orrenda che qualcuno possa fare. Ha fatto di tutto per separare me e Simone. In mia assenza, ha detto cose orrende su di me e gli ha consigliato di lasciarmi. Gli ha detto: ‘Noi ci vedremo fuori da qui, solo se lo lasci'". Pronta la replica di Nathaly: "Mi dispiace che un uomo di 70 anni sia così maleducato". A questo punto, Vladimir Luxuria ha chiesto a Nathaly Caldonazzo se qualcuno se ne sia fregato del malore che lei ha avuto in settimana. La replica non ha sorpreso gli spettatori: "Il signor Cecchi Paone se n'è altamente fregato". Alessandro, allora, le ha rivolto l'ennesima accusa:

Certo, perché era finto. Chi è stata male è Claudia non lei (Claudia Motta, che è stata costretta a ritirarsi, ndr). Lei non aveva nulla, nulla. Non stava male, appena sono andate vie le telecamere si è fatta un sontuoso bagno. Non stava affatto male.

Nathaly Caldonazzo ha rispedito le accuse al mittente: "Io ho avuto una frattura della seconda lombare trent'anni fa. Ho rischiato una paralisi. Ho avuto lo stesso sintomo dopo aver spostato un enorme pezzo di legno. Non stavo più sulle gambe, stavo crollando. Loro possono pensare quello che vogliono. Io ho preferito fare un accertamento".