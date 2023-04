Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo avrebbe avuto un malore: “Troppo magra, deve tornare a casa” Nelle ultime ore sarebbe stato diramato un video che mostra il malore di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi. Delle immagini non c’è più traccia, ma sui social scoppia il caso tra i fan preoccupati per la sua salute e per la sua eccessiva magrezza. “È pelle e ossa, deve tornare a casa”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Frezza La Fata/IPA)

Nathaly Caldonazzo avrebbe avuto un malore improvviso all’Isola dei Famosi. L’indiscrezione arriva dalle pagine del sito di Giuseppe Porro che, nelle ultime ore, avrebbe mostrato un video della concorrente che si sente male sulla spiaggia. Nathalie è visibilmente molto magra, come testimoniano gli scatti dall’Isola, nonostante l’esperienza nel reality sia iniziata solo da pochi giorni. Il video sarebbe stato immediatamente rimosso e sui social non ce n’è traccia.

(Foto Frezza La Fata/IPA)

I fan preoccupati per la salute di Nathaly Caldonazzo

Il caso Caldonazzo ha già scatenato una delle prime polemiche di questa edizione dell’Isola. La forma fisica della concorrente sta preoccupando infatti buona parte del pubblico, insorto su Twitter contro la scelta del programma di farla partire per l’Honduras, nonostante il suo peso e le scarse razioni di cibo potessero mettere a serio rischio la sua salute. “Troppo magra Nathaly e sono solo al giorno 10, fate qualcosa”, commenta qualcuno sotto agli scatti della naufraga. “È esageratamente magra, praticamente pelle e ossa”. Intanto si ipotizza che Mediaset abbia preferito evitare di diffondere il video del presunto malore della concorrente, nel rispetto della sua immagine.

Il percorso di Nathaly Caldonazzo all'Isola 2023

Dopo una prima esperienza come naufraga nel 2017, la showgirl torna per la seconda volta in sull'Isola. Prima del via del programma Nathaly si è mostrata con un una fascia al braccio e una al ginocchio, che hanno lasciato ipotizzare un infortunio. Tuttavia trada facendo le sue condizioni fisiche sono sembrate compatibili con il programma e la showgirl si è subito addentrata nelle dinamiche del reality. Recentemente è stata protagonista di un acceso contro con Cecchi Paone che, in un momento di tensione si è appellato a lei chiamandola ‘Pescivendola'.

Nathaly non ha affatto digerito l'episodio e, in puntata, ha vuotato il sacco nei confronti del naufrago: "Da quando l'ho visto ha urlato contro quattro donne in maniera eccessiva e assolutamente gratuita, iniziando da Milano con un'autrice, poi con un'altra autrice, una cameriera, e io. Credo abbia problemi con le donne, non si comporta così con gli uomini".