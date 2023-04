“Nathaly Caldonazzo infortunata all’Isola dei Famosi”, la foto sospetta con la fascia al braccio Sui social gira uno scatto di Nathaly Caldonazzo con una fascetta nera intorno al gomito destro. Stando alle indiscrezioni, si tratterebbe di una foto che fa parte di uno shooting scattato in Honduras, a poche ore dal via della prima puntata dell’Isola.

A cura di Giulia Turco

Nathaly Caldonazzo sta per diventare ufficialmente una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi. Per la showgirl, ex del Bagaglino, è la seconda avventura con il reality, al quale ha partecipato già nel 2017. Quell’anno fu costretta a lasciare l’Isola appena due settimane dal via, ma questa volta c’è il rischio che la sua permanenza possa iniziare col piede sbagliato già dal giorno zero.

La foto con la fascetta che ha messo in allarme i fan

Sta facendo il giro dei social infatti una foto di Nathaly Caldonazzo con una fascetta nera intorno al braccio, precisamente sul gomito destro. Lo scatto è stato diffuso sul canale Twitter di @TV_Italiana e, stando ale indiscrezioni, farebbe parte di uno shooting di gruppo al quale i naufraghi sono stati sottoposti in Honduras a poche ore dal via della loro avventura. La foto ha subito fatto scattare l’allarme infortunio: che la showgirl si sia infortunata ancor prima di iniziare? Non resta che aspettare la prima puntata per scoprirlo.

Nathaly Caldonazzo, l'incidente stradale e le partecipazioni ai reality

Caldonazzo, 53 anni, è alla sua seconda volta sull’Isola ed è da considerarsi una veterana dei reality show. La prima avventura risale al 2017 e all’edizione dell’Isola che fu vinta da Raz Degan. L’anno successivo è stata vittima di un brutto incidente stradale, mentre era a bordo del suo scooter, che le è costato diverse ripercussioni fisiche. Nonostante questo si è mai fermata con il lavoro in tv. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island, ansime all’allora fidanzato Andrea Ippoliti, ma uscirà da sola dal programma dei sentimenti. In seguito, nel 2022, ha partecipato al GFVip e ora è pronta per una nuova esperienza da naufraga: “L’Isola fra tutti i reality è quello che più mi spaventa e mi affascina. Per questo ho deciso di rifarlo”, ha raccontato di recente. “L’abitudine o il vizio che mi mancherà? Mangiare ogni due ore, fumare e il cellulare, un’abitudine che levo con piacere. In questo periodo mi sono allenata”.