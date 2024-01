Due copioni di Friends trovati nella spazzatura all’asta: “Si parte da 600 sterline” Due copioni della popolare sit-com che sono stati trovati nella spazzatura 25 anni fa stanno per andare all’asta. La base d’asta di partenza è di 600 sterline. Un prezzo relativamente basso che però potrebbe salire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una notizia incredibile che riguarda il mondo di Friends. Due copioni della popolare sit-com che sono stati trovati nella spazzatura 25 anni fa stanno per andare all'asta. Si tratta di due episodi entrambi incentrati sul matrimonio di Ross: "The One With Ross's Wedding Part I and II". Sono documenti che sarebbero dovuti andare distrutti ma che in qualche modo sono stati salvati e custoditi da un ex dipendente dei Fountain Studios. Fino ad oggi.

I copioni all'asta per un prezzo di 600 sterline

Gli episodi in questione risalgono al 1998 e la trama racconta dei personaggi principali dello show che viaggiano e vanno a Londra per assistere al matrimonio di Ross, interpretato da David Schwimmer. Per l'asta, i banditori hanno fissato il prezzo per la coppia di copioni tra le 600 e le 800 sterline (circa 1100 euro). La base di partenza è molto bassa, dato il grande appeal che hanno i copioni per i fan della serie. Secondo Amanda Butler, responsabile delle operazioni della casa d'aste Hansons, il valore potrebbe quadruplicarsi ma non si sbilancia troppo: "Chissà a quanto saranno battute, ci aspettiamo di più". I copioni sono stati trovati da un 6oenne la cui identità è stata mantenuta segreta.

Il racconto del dipendente

Ricordando l'episodio sul sito ufficiale della casa d'asta, l'ex dipendente ah spiegato: "Le ho trovate in un cestino un paio di settimane dopo la fine delle riprese. Fa parte del mio lavoro assicurarmi che tutto sia in ordine e che non venga lasciata spazzatura in giro. Non ero sicuro di cosa farne, quindi li ho messi nel cassetto dell'ufficio. Ricordo di essermi chiesto a quale membro del cast avrebbero potuto appartenere. Ho lasciato i Fountain Studios nel 1999 e quando ho dovuto liberare la scrivania ho semplicemente messo tutto in una grande scatola di cartone. Li ho trovati solo quando ho controllato la scatola, qualche mese dopo. Sono finiti nel cassetto del comodino e da allora sono lì. Avrei potuto facilmente buttarli fuori. Recentemente ho ripulito la mia casa in vista di un trasloco e mi sono imbattuto di nuovo in questi due copioni".