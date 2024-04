video suggerito

Nicole Minetti ritorna in Italia: ci sono due reti che la vogliono in tv Secondo Novella 2000 si è scatenata un’asta televisiva su Nicole Minetti: il rientro in Italia è previsto per fine aprile e ci sono due emittenti che non vedono l’ora di darle spazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'indimenticabile Nicole Minetti continua a campeggiare nei ricordi (e nei desideri?) degli italiani. Nelle ultime due settimane non si parla d'altro che di lei, soprattutto grazie al fatto che su TikTok è ritornata in auge come un trend inarrestabile. Novella 2000 anticipa: "È previsto per metà aprile il suo rientro in Italia, due le reti pronte a farla tornare sul piccolo schermo". Vediamo di chi si tratta.

Che cosa fa Nicole Minetti oggi

Nicole al momento ha 39 anni e non vive più da tempo in Italia. Secondo Novella 2000 si muove tra Ibiza, Montecarlo e Miami, seguendo quello che è il lavoro del suo compagno, Giuseppe Cipriani, discendente di una delle più importanti e rispettabili dinastie della ristorazione e degli alberghi di lusso nel mondo. La coppia, scrive Novella 2000, "è allietata da un bambino stupendo di 6 anni, la famiglia vive felicemente in giro per il mondo, sempre lontano da riflettori e chiacchiericci". Al momento, Nicole Minetti si trova a Punta del Este in Uruguay

Chi vuole Nicole Minetti in televisione

La notizia più succosa però è che Nicole Minetti tra pochi giorni sarà di nuovo in Italia e ci sarebbe pronta la fila per cercare di intervistarla. In particolare ci sono due format televisivi che stanno facendo carte false per portarla nelle loro rispettive trasmissioni. Novella 2000 parla di un format "popolarissimo in questi giorni" e non si fa fatica a immaginare che si possa trattare di "Belve" di Francesca Fagnani. Dopo tutto questo tempo di assenza, la partecipazione di Nicole Minetti a un format tv garantirebbe ascolti garantiti. Non è più quel tempo in cui il suo nome causava terremoti politici e sgomento nell'opinione pubblica e più di una generazione è passata, probabilmente senza conoscere, o comunque conoscendo poco, il legame tra Nicole Minetti e Silvio Berlusconi e tutta le questioni legate al caso Ruby.