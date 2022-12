Doveva essere il nuovo programma di Valerio Lundini ma è solo ospite, il caso Conferenza Stampa È partito su RaiPlay il progetto di Giovanni Benincasa, inizialmente promosso da Rai come nuovo programma di Lundini, in cui però il comico comparirà solo come ospite.

A cura di Andrea Parrella

È partito su RaiPlay La conferenza stampa, nuovo programma di Giovanni Benincasa che sottopone personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura alle domande di ragazze e ragazzi del liceo. Niente conduzione, nessuna mediazione apparente, solo i protagonisti dell'intervista e un microfono che gira, per prestarsi alle più scomode e improvvisate domande. Primo ospite Stefano De Martino. Poi ci saranno la cantautrice Ariete, Pierluigi Pardo, l'attore attore Federico Cesari, Valerio Lundini.

La Conferenza Stampa al via con Stefano De Martino

Il programma, ideato da Giovanni Benincasa e realizzato con Francesco Mileto, Stefano Raponi, Vittorio Simonelli, Giulio Somazzi, come sempre contraddistingue l'approccio fuori dagli schemi di Benincasa, autore che pensa televisione senza mai smarrire la sua cifra di originalità. C'è proprio lui dietro ad alcuni dei programmi più eccentrici e ambiziosi della Rai degli ultimi anni. Da Libero, che di fatto inventò Teo Mammucari come volto Tv, passando per una partecipazione alla genesi dell'Edicola di Fiorello, poi ancora Battute?, fino all'ultima impresa di Una Pezza di Lundini, concepito proprio dalla mente di Benincasa (ce lo aveva raccontato in questa intervista).

Stefano De Martino primo ospite di "Conferenza Stampa"

Lundini: "Conferenza stampa non è il mio nuovo programma"

Cosa c'è di curioso? Che La conferenza stampa era stato annunciato da Rai come il nuovo progetto di Lundini e Benincasa, che voleva quindi riproporre il tandem fortunato della precedente esperienza. Tuttavia era stato lo stesso Lundini a specificare in un'intervista a Fanpage.it dello scorso che Conferenza Stampa "è stato venduto come il nuovo programma di Valerio Lundini, ma di fatto non lo è. È una trasmissione ancora senza forma, un'idea di Giovanni Benincasa in cui compaio come co-autore, ma non ci sarò io che faccio cose e non so nemmeno se sarà comico".

Una dinamica singolare, visto che proprio in occasione del lancio dei palinsesti Rai della scorsa estate avevamo fatto notare l'assenza di Lundini dai progetti dell'azienda e soprattutto la cancellazione di Una Pezza di Lundini a dispetto dell'incisività del progetto, che pur avendo mancato l'obiettivo degli "ascolti da capogiro" si era imposto come un cult, tra i titoli più chiacchierati delle tre stagioni televisive durante le quali è andato in onda.

Giovanni Benincasa, ideatore di Conferenza Stampa e mente di Una pezza di Lundini

Al tempo la Rai, attraverso un comunicato, aveva contestato la scelta lessicale del termine "cancellato" rispetto a Una Pezza di Lundini, facendo sapere che sarebbe tornato nei palinsesti inverno-primavera. Cosa che potrebbe accadere di certo (i palinsesti non sono stati ancora pubblicati) per quanto negli ambienti Rai non pare se ne parli.

Il caso La conferenza stampa è quindi quanto meno singolare, promosso al tempo dalla direttrice di RaiPlay Elena Capparelli come un prodotto di punta della stagione, letto da qualcuno quasi in una chiave compensativa rispetto alla chiusura (definitiva o temporanea non si sa) di Una Pezza di Lundini. Sarà curioso capire se e nel caso quali progetti televisiva Rai deciderà di affidare nel prossimo futuro al comico e autore romano. Nel frattempo, lo guarderemo ospite in La Conferenza Stampa, che a giudicare dalla prima puntaga vale decisamente il tempo speso per la visione ed è un modello di programma che potrebbe adattarsi senza necessità di stravolgimenti anche alla messa in onda televisiva.