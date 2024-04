Evviva! con Gianni Morandi, le anticipazioni e gli ospiti del programma di Rai 1

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Gianni Morandi torna in tv con Evviva!, in programma per questa sera di venerdì 26 aprile in prima serata su Rai1. In occasione dei 70 anni della Rai il celebre cantante farà un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Il programma sarà itinerante: il primo appuntamento stasera è dedicato a Roma e vedrà due ospiti speciali. Soltanto due giorni fa il cantante si era mostrato sui social con un occhio fasciato: "Ho fatto a pugni" aveva scherzato senza però rivelare il motivo della benda sul viso.

Gli ospiti di Evviva! con Gianni Morandi a Roma

In occasione dei 70 anni in Rai, Gianni Morandi torna in tv con Evviva!. Nel primo appuntamento di stasera, venerdì 26 aprile, in prima serata su Rai1, il cantante regalerà intrattenimento al pubblico con un vero e proprio varietà che spazierà tra i più famosi programmi della storia, dal ‘Musichiere' a ‘Studio uno', da ‘Canzonissima' fino a ‘Fantastico'. Da giovane spettatore a grande protagonista, Gianni Morandi avrà modo di raccontarsi a tutto tondo. Ad accompagnarlo in questo ‘viaggio' due ospiti speciali, Leo Gassman e Carlo Conti, come annunciato dal cantante che a Sorrisi ha rivelato: "Con Leo, oltre a raccontare che cos’è per lui la televisione, avremo modo di parlare anche di suo padre e di suo nonno. Mi piace parlare della tv con i giovani che sono curiosi di sapere com’era tanti anni fa".

Le anticipazioni della prima puntata di Evviva! stasera su Rai 1

Nella prima puntata di Evviva!, Gianni Morandi si racconterà in prima persona, vivrà con il suo pubblico i momenti salienti della sua lunga carriera. In occasione dei 70 anni della Rai, nel primo appuntamento del programma itinerante dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, racconterà aneddoti, curiosità, mostrerà filmati, canterà canzoni unplugged e ricorderà i suoi incontri con personaggi famosi. "La prima puntata, per esempio, sarà dedicata ai “sabato sera”, quelli di “Studio Uno” o di “Canzonissima”, di Mina e Raffaella Carrà" ha raccontato il cantante in un'intervista per Sorrisi.

