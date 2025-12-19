Dorella contro Iolanda, la prima lite a MasterChef Italia: “Mi infastidisce, è logorroica” e Barbieri è costretto a intervenire

La Masterclass di MasterChef Italia 2025-2026 è ufficialmente formata. Nella puntata del creativity test che ha chiuso le selezioni, andata in onda giovedì 18 dicembre, è emersa una dinamica che promette scintille: Dorella Del Giudice e Iolanda Marinho, due donne con storie di vita complesse alle spalle, si sono trovate ai ferri corti davanti ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Lo scontro durante le presentazioni dei piatti

Tutto è iniziato quando Iolanda, 56 anni, brasiliana trapiantata a Rende in provincia di Cosenza, ha presentato il suo piatto agli chef. La spiegazione della concorrente si è rivelata particolarmente articolata, tanto da spingere Dorella Del Giudice, 57 anni di Taranto, a commentare con sarcasmo nello spazio riservato alle confessioni individuali: "Ha cominciato dal medioevo per spiegare l'anatra. È logorroica".

Ma il vero punto di rottura è arrivato poco dopo, quando è stato il turno di Dorella di presentare il proprio piatto. Iolanda ha continuato a parlare, sovrapponendosi alla spiegazione della concorrente tarantina, che ha reagito con fastidio evidente.

L'intervento di Barbieri: "Non devi dire niente"

Bruno Barbieri interviene

Bruno Barbieri, notando la tensione, ha interrotto la scena: "Dorella, cosa c'è?". Il giudice ha poi rimproverato la concorrente con fermezza: "Nel rispetto della tua forse possibile compagna, tu ascolti". "È troppo, mi infastidisce", ha replicato Dorella senza filtri. La risposta di Barbieri è stata netta: "Già la parola mi infastidisce non va bene. Non devi dire niente".

Iolanda, dal canto suo, ha fatto notare di aver ricevuto questo tipo di attenzioni negative da Dorella fin dal primo momento, suggerendo che la tensione tra le due non sia nata in quel preciso istante ma si stia trascinando dall'inizio delle selezioni.

Due donne, due vite, un unico obiettivo

Dietro la scintilla della prima lite si nascondono due storie personali dense e complesse. Dorella Del Giudice lavora in un'agenzia finanziaria, ma la sua vita è stata segnata da passioni diverse: la cucina, per cui ha seguito anche un corso da sommelier, e la musica, ereditata dal padre che possedeva un'azienda artigianale di pianoforti. Dopo il diploma al Conservatorio in pianoforte e studi in Pedagogia mai completati (abbandonati a tre esami dalla laurea), Dorella ha lavorato nell'azienda di famiglia fino alla chiusura causata dalla crisi. Ora partecipa a MasterChef Italia con un obiettivo chiaro: "Voglio cambiare vita, non sopporto più il mio lavoro".

Iolanda Marinho porta invece con sé una storia di migrazione e reinvenzione continua. Insegnante nelle scuole serali mentre studiava Storia, si è innamorata dell'Italia dopo aver sposato un uomo calabrese. La morte della madre e la fine del primo matrimonio l'hanno riportata in Brasile, dove ha conosciuto il secondo marito con cui ora vive in Calabria. Laureata anche in Giurisprudenza, pittrice, fondatrice di un'associazione benefica, Iolanda cucina ricette del Sud con sapori latini. Attualmente disoccupata, sogna di trasformare la sua casa in un agriturismo, e MasterChef rappresenta per lei il trampolino verso questo progetto.

E se già alla prima puntata di selezione le due donne si sono scontrate pubblicamente davanti ai giudici, viene da chiedersi cosa accadrà quando dovranno collaborare in una prova in esterna o, peggio ancora, quando si ritroveranno in diretta competizione durante un'eliminazione.

I venti aspiranti chef in gara

Questi sono i venti aspiranti chef ora ufficialmente in gara: Alessandro, Antonio, Carlotta, Dorella, Dounia, Eros, Franco, Gaetano, Georgina, Giuliana, Iolanda, Irene, Jonny, Katia, Matteo C., Matteo L., Matteo R., Niccolò, Piponzio e Vittoria.