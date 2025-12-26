MasterChef Italia 15, due eliminate nella puntata del 25 dicembre: cosa è successo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 15 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, giovedì 25 dicembre, è andata in onda la terza puntata di MasterChef Italia, conclusasi con ben due eliminazioni. Nel corso dell'appuntamento di Natale, in onda in prima serata su Sky Uno, Roberto Bottero e Antonio Dipino sono stati ospiti, chiamati a illustrare i loro piatti, da replicare, ai concorrenti. Gli aspiranti chef si sono dovuti confrontare anche con il giudice Giorgio Locatelli che, dopo aver fatto una vera e propria lezione di cucina, ha mostrato il piatto da rifare, il lavarello spaccato alla Marialuisa. Due concorrenti non sono state all'altezza della prova Skill Test, e a fine puntata sono state eliminate.

MasterChef 2025: chi è stato eliminato nella puntata del 25 dicembre

Katia e Giuliana sono state le concorrenti eliminate nella puntata di MasterChef Italia andata in onda, in prima serata su Sky Uno, nella sera di Natale. La concorrente Katia non ha soddisfatto le aspettative del giudice Cannavacciuolo, ma soprattutto è stata accusata di non aver assaggiato il suo piatto prima di presentarlo: "Devo fare la cavia per te?", ha commentato Cannavacciuolo. "Mi dispiace, non dico bugie. Ero soddisfatta del piatto" ha dichiarato Katia in lacrime. "È un errore gravissimo", ha aggiunto Locatelli.

Giuliana, invece, durante lo Skill Test, ha commesso un errore sia durante la preparazione – "Ho messo l'aceto al posto del vino" – che durante l'impiattamento. "Ho fatto la frittata, che ho combinato?", ha commentato prima di presentare il suo piatto. A fine puntata, entrambe sono state costrette a togliere il grembiule davanti ai giudici. "Katia, sei partita demotivata e non ti sei rialzata. Del tuo piatto c'è poco da dire. Mi dispiace. Giuliana, la tua voglia di riscatto l'abbiamo vista all'inizio. Sei partita bene, concentrata, ci piacevi. Poi sei andata in confusione totale, e hai rovinato il piatto totalmente", le parole di Locatelli e Barbieri prima di salutarle.