A MasterChef Italia arriva Dunia, accompagnata dal marito: “Ho avuto tre ischemie, oggi parlo grazie a lui”

Nella prima puntata di MasterChef Italia stasera, giovedì 11 dicembre, Dunia, aspirante chef di 28 anni, ha presentato il suo piatto davanti ai giudici. Da Bassano del Grappa, di origini marocchine, si trova in Italia da 19 anni e oltre a raccontare il suo piatto a base di ravioli ripieni di fegato, ha rivelato un po' della sua storia che ha colpito gli chef Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri. Presente in studio con lei il marito Simone.

Ai giudici, davanti ai fornelli, Dunia ha raccontato: "Quando ci siamo incontrati per la prima volta, in discoteca, ci siamo solo guardati perché ero fidanzata. Lasciai il mio fidanzato per lui. Ci inviammo dei messaggi, ma quando decidemmo di trovarci, fui ricoverata". Ha spiegato di essere stata ricoverata d'urgenza a seguito di tre ischemie: "Ho avuto tre ischemie e sono rimasta afasica. Non ho più parlato. Se oggi parlo è grazie a lui che mi ha insegnato a parlare di nuovo", ha aggiunto. Il marito, invitato a parlare dagli chef, ha continuato: "Mi accorsi che non parlava, le chiesi di mettermi la musica marocchina. Così iniziò a cantare, e pian piano ha ricominciato a parlare".

Intanto, i giudici hanno assaggiato il piatto che li ha convinti, nonostante alcuni difetti. "Il piatto è interessante, trovo la pasta leggermente troppo doppia. Vediamo", ha dichiarato Giorgio Locatelli. "Sono d'accordo con Giorgio sulla pasta. Si sente molto quella parte marocchina, nell'insieme l'idea non è male" – ha continuato Barbieri – "Il piatto ha difetti , ma c'è un pensiero". Antonino Cannavacciuolo, durante l'assaggio, ha chiesto a Dunia cosa rappresenta per lei il marito: "Lui è la mia vita, altrimenti non lo avrei sposato. Lui è tutto". "Hai cercato contrasti nel piatto, c'è una bella sinergia" ha commentato allora Cannavacciuolo. L'aspirante chef ha ottenuto il grembiule grigio dopo aver ricevuto due sì e un no. Non è quindi entrata nella MasterClass, ma dovrà affrontare una nuova sfida per guadagnarsi un posto definitivo tra i concorrenti.