Masterchef 2025 in tv su Sky e Now: dove vedere le puntate in diretta e in streaming e tutte le novità
Da giovedì 11 dicembre 2025 torna in tv MasterChef Italia. Il famoso cooking show con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ricomincia con una nuova edizione ricca di novità. Il programma andrà in onda, come da tradizione, ogni giovedì sera su Sky Uno: aspiranti chef affronteranno il lungo percorso nella cucina di MasterChef dopo aver superato la fase dei Live Cooking, quella iniziale. Non mancheranno, nel corso della nuova stagione, gli ospiti: anche quest'anno Chiara Pavan sarà la "vedetta dei giudici" nei 45 minuti iniziali degli aspiranti concorrenti.
MasterChef 15 in onda su Sky Uno ogni giovedì
La nuova stagione di MasterChef Italia, in partenza da giovedì 11 dicembre 2025, andrà in onda tutti i giovedì, dalle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Lo show dovrebbe essere composto, come da tradizione, da 12 puntate: in ogni serata andranno in onda due episodi. Ecco il calendario completo:
- Prima puntata: Giovedì 11 dicembre
- Seconda puntata: Giovedì 18 dicembre
- Terza puntata: Giovedì 25 dicembre
- Quarta puntata: Giovedì 1 gennaio
- Quinta puntata: Giovedì 8 gennaio
- Sesta puntata: Giovedì 15 gennaio
- Settima puntata: Giovedì 22 gennaio
- Ottava puntata: Giovedì 29 gennaio
- Nona puntata: Giovedì 5 febbraio
- Decima puntata: Giovedì 12 febbraio
- Undicesima puntata: Giovedì 19 febbraio
- Dodicesima puntata: Giovedì 26 febbraio
Dove vedere le repliche delle puntate di MasterChef 2025 in streaming
Per chi non può assistere alle puntate Live ogni giovedì sera su Sky Uno, potrà recuperarle attraverso il Pass Entertainment di NOW oppure on demand anche in 4K HDR su Sky Go. Per le repliche in chiaro, di solito in onda su TV8, non ci sono ancora informazioni: bisognerà attendere aggiornamenti.
Tutte le novità dell'edizione
La nuova edizione di MasterChef torna in televisione con tante novità. Non solo nuove prove, tra cui la Green Mistery Box, la prova pro ambiente affidata alla chef Chiara Pavan, anche nuovi ospiti. I concorrenti faranno trasferte in Italia e all'estero, stando alle anticipazioni. Tra gli aspiranti chef anche un uomo di oltre 90 anni.