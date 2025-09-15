Domenica In con Mara Venier, Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari: sembra la grande ammucchiata

Dopo le polemiche seguite dall'allontanamento volontario (?) di Gabriele Corsi, Mara Venier sembra aver trovato la ricetta giusta (o il compromesso) per il cinquantesimo di Domenica In: Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio. Un giornalista, un comico e uno stilista. Manca solo il prete e abbiamo la barzelletta completa. Perdonate lo sfottò, nulla contro i tre in questione, ma è lecito il fatto che è un cast difficile da immaginare. Parliamo pur sempre di tre personalità che sulla carta non c'entrano nulla l'una con l'altra. La domanda è: funzionerà questa alchimia o sarà il caos più totale?

L'operazione nostalgia di zia Mara

Il cinquantesimo anniversario di Domenica In non è un traguardo qualunque. È la celebrazione di un format che ha attraversato generazioni, che ha saputo reinventarsi mantenendo sempre quella formula magica fatta di leggerezza, emozione e un pizzico di improvvisazione controllata. Si tratta, in ultimo, di un'edizione forte, molto forte, sul piano simbolico perché è la prima da quando Pippo Baudo non c'è più. Ecco allora che forse questa scelta, per quanto frutto di un compromesso con i vertici aziendali dopo il pasticciaccio Corsi, potrebbe essere frutto di un calcolo preciso.

Tre mondi diversi che si incontrano.

La vera sfida sarà vedere come questi tre universi riusciranno a convivere nello stesso studio. Immaginate Cerno che analizza l'attualità mentre Mammucari fa le sue gag mentre invece Miccio dice la sua sull'outfit di questo o di quel personaggio. Magari me la sto immaginando troppo basica, la situazione: potrebbe essere un disastro annunciato o la ricetta perfetta per battere Verissimo. Quello che pare sicuro è che questo dovrebbe essere il canto del cigno di zia Mara. Dal prossimo anno, passerà la mano. Forse è un po' rischioso un cast così per l'ultimo ballo, ma forse è proprio questo il punto. Quando sai che stai per salutare, puoi permetterti di tutto. Anche imporre formule, nomi e soluzioni.